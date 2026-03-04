Популярный блогер захотел поцеловать каблук Собчак

04 марта 2026, 18:17

Блогер Сатир пошутил, что хотел бы поцеловать каблук Собчак

Ксения Собчак (Фото: Телеграм/ksbchk)

Российский блогер и пародист Илья Шабельников, известный под псевдонимом Сатир, признался в чувствах к журналистке и телеведущей Ксении Собчак. Об этом он рассказал в шоу «Что о тебе думают?».





В начале программы Шабельников заявил, что давно влюблен в Собчак, и в шутку добавил, что хотел бы ее поцеловать каблук. По словам блогера, он до сих пор не сделал этого лишь из уважения к мужу телеведущей, режиссеру Константину Богомолову.

«Ксения Собчак — женщина, в которую я давно влюблен, поэтому сегодня я могу себя вести неадекватно. Вы меня, если что, простите», — сказал Шабельников.