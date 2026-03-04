Цыганова объяснила, зачем пробовала лед с Байкала на вкус

04 марта 2026, 15:59

Певица Цыганова назвала лед с Байкала холодным и вкусным

Вика Цыганова (Фото: РИА Новости/Павел Лисицын)

Виктория Цыганова следом за певцом SHAMAN отправилась на Байкал и попробовала лед с озера на вкус. Своими впечатлениями она поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей.





Певица призналась, что приезжала на Байкал, чтобы осуществить давнюю мечту — снять на фоне застывшего источника живописный клип. По ее словам, вместе с командой они сделали ролик с танцевальной постановкой.

«Впечатления самые поразительные! <…> Небо — холодное, бесконечное. <…> Пузырьки, застывшие в глубине, будто остановленное время. Все вокруг говорит о вечности и о том, как же мы малы», — отметила артистка.