Цыганова объяснила, зачем пробовала лед с Байкала на вкус
Певица Цыганова назвала лед с Байкала холодным и вкусным
Виктория Цыганова следом за певцом SHAMAN отправилась на Байкал и попробовала лед с озера на вкус. Своими впечатлениями она поделилась в беседе с Общественной Службой Новостей.
Певица призналась, что приезжала на Байкал, чтобы осуществить давнюю мечту — снять на фоне застывшего источника живописный клип. По ее словам, вместе с командой они сделали ролик с танцевальной постановкой.
«Впечатления самые поразительные! <…> Небо — холодное, бесконечное. <…> Пузырьки, застывшие в глубине, будто остановленное время. Все вокруг говорит о вечности и о том, как же мы малы», — отметила артистка.Лед на озере она описала как чистый, словно слеза, а трещины на нем назвала живыми линиями, созданными самой природой. Исполнительница также не упустила возможности попробовать лед на вкус — по ее словам, он оказался очень холодным, но вкусным.