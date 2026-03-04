Стал известен гонорар и райдер рэпера Toxi$
Рэпер Toxi$ требует раздавать воду зрителям перед концертами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на райдер артиста.
По информации издания, за одно выступление 21-летний исполнитель, настоящее имя которого Андрей Смелянский, получает около 2,5 миллионов рублей. На корпоративы он приезжает с командой из пяти человек: сам артист летает бизнес-классом, остальные участники команды — экономом. Если мероприятие проходит в Москве, организаторы дополнительно оплачивают переезд в размере 25 тысяч рублей.
В райдере исполнителя также указаны требования к площадке: на концерте должны работать три охранника, а в гримёрке должны быть напитки — бутылка 12-летнего Chivas Regal (или водка Onegin), французское вино, пиво и энергетики, а также сигареты и стики.
Отдельное условие касается зрителей. Перед выступлением охрана должна раздать посетителям не менее десяти ящиков воды, чтобы избежать перегрева и возможных обмороков в зале. При необходимости рядом с площадкой должна дежурить машина скорой помощи. Кроме того, отсутствие фан-барьеров может привести к отмене концерта.
