Стал известен гонорар и райдер рэпера Toxi$

04 марта 2026, 15:43

Рэпер Toxi$ просит за одно выступление 2,5 миллионов рублей

Андрей Смелянский (Toxi$) (Фото: Instagram*/toxis_slimey)

Рэпер Toxi$ требует раздавать воду зрителям перед концертами. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на райдер артиста.