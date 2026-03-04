«Я эти деньги даже не вижу»: Народный художник России Никас Сафронов назвал свою пенсию

04 марта 2026, 16:50

Народный художник России Никас Сафронов назвал свою пенсию

Никас Сафронов (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Народный художник России Никас Сафронов официально оформил выход на пенсию несколько лет назад, но относится к этому статусу без особого внимания. По его словам, пенсионные деньги он не тратит на себя, вся сумма уходит на благотворительность.





Как пишет URA.RU, чтобы уточнить сумму выплат, он по просьбе журналистов открыл банковское приложение. Сафронов подчеркнул, что звание народного художника не дает пенсионных надбавок.





«Она приходит на карту, но я эти деньги даже не вижу», — говорит собеседник.