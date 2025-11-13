«Приходит осознание»: телеведущая Тодоренко рассказала о семейном кризисе после рождения третьего ребенка
Спустя полтора месяца после рождения третьего сына в семье телеведущей Регины Тодоренко наметились трудности, связанные с взаимоотношением детей. Об этом звезда рассказала в своем Телеграм-канале.
Если поначалу старшие сыновья испытывали лишь умиление и восторг, то теперь в их поведении стали проявляться ревность и напряжение.
«Старший дико ревнует родителей, средний начал драться и обзываться», — поделилась многодетная мама.Регина призналась, что чувствует сильную усталость, спровоцированную хроническим недосыпом. Её супруг Влад Топалов тем временем занят поиском няни. По словам телеведущей, он провёл собеседования примерно с 40 кандидатками.