«Приходит осознание»: телеведущая Тодоренко рассказала о семейном кризисе после рождения третьего ребенка

13 ноября 2025, 07:18

Регина Тодоренко рассказала о семейном кризисе после рождения третьего ребенка

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Спустя полтора месяца после рождения третьего сына в семье телеведущей Регины Тодоренко наметились трудности, связанные с взаимоотношением детей. Об этом звезда рассказала в своем Телеграм-канале.





Если поначалу старшие сыновья испытывали лишь умиление и восторг, то теперь в их поведении стали проявляться ревность и напряжение.



«Старший дико ревнует родителей, средний начал драться и обзываться», — поделилась многодетная мама.