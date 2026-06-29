Популярный в Эстонии рэпер пришел на модный показ в костюме какашек — фото

29 июня 2026, 22:14

Известный в Эстонии рэпер Томми Кэш оделся в костюм фекалий на показ в Париже

Томми Кэш (Фото: Instagram*/tommycashworld)

Эстонский рэпер Томми Кэш (настоящее имя — Томас Таммеметс) вновь привлек внимание публики нестандартным появлением на светском мероприятии. На этот раз 34-летний исполнитель посетил показ японского бренда Doublet на Неделе мужской моды в Париже.