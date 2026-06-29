Популярный в Эстонии рэпер пришел на модный показ в костюме какашек — фото
Эстонский рэпер Томми Кэш (настоящее имя — Томас Таммеметс) вновь привлек внимание публики нестандартным появлением на светском мероприятии. На этот раз 34-летний исполнитель посетил показ японского бренда Doublet на Неделе мужской моды в Париже.
Для выхода артист выбрал коричневый костюм, состоящий из рубашки и шорт, декорированных элементами, имитирующими фекалии. Аналогичный принт нанесли на его вьетнамки и заколку для волос.
Особый резонанс вызвало поведение музыканта в зале: он появился с прозрачной канистрой, наполненной жидкостью желтого цвета, которую периодически пил на глазах у зрителей. Кроме того, Томми Кэш демонстративно протирал лицо туалетной бумагой и использовал освежитель воздуха вместо парфюма.
Видео с этого перформанса рэпер опубликовал в своем Instagram*. Блог насчитывает 1,3 млн подписчиков.
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