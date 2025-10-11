Достижения.рф

Популярному блогеру Михаилу Литвину грозит уголовное дело за уклонение от армии

Михаил Литвин (фото: Telegram @litvintm)

Российскому блогеру-миллионнику Михаилу Литвину грозит уголовное преследование за уклонение от воинской обязанности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Отмечается, что с начала осени военкомат направил 25-летнему Литвину не менее трёх повесток. Он получил их, однако проигнорировал вызовы. Военный комиссариат настаивает на его личном присутствии для присвоения категории годности и последующего направления на службу.

Ранее Литвин публично хвастался покупкой военного билета, что привлекло дополнительное внимание к его делу. В случае возбуждения уголовного дела по статье об уклонении от прохождения военной службы блогеру грозит лишение свободы сроком до двух лет.

Если Михаил Литвин не явится в военкомат и не пройдет медицинскую комиссию в ближайшее время, его могут объявить в розыск.

Анастасия Чинкова

