Популярному блогеру Михаилу Литвину грозит уголовное дело за уклонение от армии
Российскому блогеру-миллионнику Михаилу Литвину грозит уголовное преследование за уклонение от воинской обязанности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что с начала осени военкомат направил 25-летнему Литвину не менее трёх повесток. Он получил их, однако проигнорировал вызовы. Военный комиссариат настаивает на его личном присутствии для присвоения категории годности и последующего направления на службу.
Ранее Литвин публично хвастался покупкой военного билета, что привлекло дополнительное внимание к его делу. В случае возбуждения уголовного дела по статье об уклонении от прохождения военной службы блогеру грозит лишение свободы сроком до двух лет.
Если Михаил Литвин не явится в военкомат и не пройдет медицинскую комиссию в ближайшее время, его могут объявить в розыск.
