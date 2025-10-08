«Уже почти выше меня»: Рэпер Серега впервые рассказал о вывезенных с Украины сыновьях
Рэпер Серега рассказал, что его сыновья на хорошем счету
Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) рассказал, что гордится своими двумя сыновьями, которых успел вывезти с Украины до начала специальной военной операции.
До этого, по словам артиста, длился затяжной судебный процесс с их матерью, пишет NEWS.ru.
«Сейчас сыновья уже почти выше меня ростом и шире в плечах. Не имеют вредных привычек, занимаются спортом. Успевают в учебе, оба на хорошем счету у преподавателей. Отличные парни, я ими горжусь», — сказал исполнитель хита «Черный бумер».
Ранее он утверждал, что после вывоза несовершеннолетних оказался в розыске на территории Украины, а украинские СМИ обвиняли звезду в похищении детей — по его мнению, это была проплаченная травля.
Артист также рассказал, что расстался с матерью своих детей из-за расхождений во взглядах. Они не состояли в официальном браке и не жили вместе. Сам Серега сейчас живёт в Белоруссии, а бывшая возлюбленная была на тот момент на Украине.