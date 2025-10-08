«Уже почти выше меня»: Рэпер Серега впервые рассказал о вывезенных с Украины сыновьях

08 октября 2025, 12:03

Рэпер Серега рассказал, что его сыновья на хорошем счету

Сергей Пархоменко (Фото: РИА Новости/Виктор Толочко)

Рэпер Серега (Сергей Пархоменко) рассказал, что гордится своими двумя сыновьями, которых успел вывезти с Украины до начала специальной военной операции.





До этого, по словам артиста, длился затяжной судебный процесс с их матерью, пишет NEWS.ru.





«Сейчас сыновья уже почти выше меня ростом и шире в плечах. Не имеют вредных привычек, занимаются спортом. Успевают в учебе, оба на хорошем счету у преподавателей. Отличные парни, я ими горжусь», — сказал исполнитель хита «Черный бумер».