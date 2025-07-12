Популярную российскую соцсеть обвинили в продвижении Пугачёвой и Меладзе

12 июля 2025, 10:30

Глава ФПБК Бородин обвинил российскую соцсеть в продвижении Пугачёвой и Меладзе

Фото: iStock/grinvalds

Одна из самых популярных российских соцсетей, куда встроена система музыкальных рекомендаций, предлагает к прослушиванию песни артистов, покинувших Россию после начала СВО. Это возмутило руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина.





Общественник уточняет, что среди музыкальных рекомендаций редакция соцсети разместила произведения Аллы Пугачёвой, Светланы Лободы и Валерия Меладзе, которых Бородин называет не иначе как «предателями родины».





«Это что? Провокация, саботаж, круговая порука либеральных кружков!? Это же однозначная поддержка этих артистов! Предлагать их в рекомендациях на первых же вкладках – верх цинизма, безнаказанности и подлости!», – написал глава ФПБК в своём Telegram-канале.