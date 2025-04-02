Регина Тодоренко проиграла в суде своему «литературному рабу», которая писала для неё детскую книгу

Регина Тодоренко (фото: Telegram @todorenkoregina)
Телеведущая Регина Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к писательнице из Петербурга Дарине Мишиной и к СМИ. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу суда.
Отмечается, что жалоба звезды была оставлена без удовлетворения.
Причиной обращения Тодоренко в суд стало интервью, которое дала писательница. Мишина писала детскую книгу для телеведущей, однако оплату за проделанную работу она так и не получила. Девушка публично назвала себя «литературным рабом» и рассказала о всех нарушениях договорённостей со стороны Тодоренко, возмутив тем самым телеведущую.
К слову, сама Мишина тогда также обратилась в Тверской суд Москвы с иском к Регине о защите авторских прав. Но в итоге суд отказал обеим.
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Причиной обращения Тодоренко в суд стало интервью, которое дала писательница. Мишина писала детскую книгу для телеведущей, однако оплату за проделанную работу она так и не получила. Девушка публично назвала себя «литературным рабом» и рассказала о всех нарушениях договорённостей со стороны Тодоренко, возмутив тем самым телеведущую.
К слову, сама Мишина тогда также обратилась в Тверской суд Москвы с иском к Регине о защите авторских прав. Но в итоге суд отказал обеим.
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Анастасия Чинкова