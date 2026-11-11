«Пора двигаться дальше»: Анфиса Чехова закрыла свой проект о женских практиках

11 ноября 2026, 17:54

Анфиса Чехова объявила о закрытии онлайн-проекта «Домик» с женскими практиками

Анфиса Чехова (Фото: Telegram @aachekhova)

Телеведущая Анфиса Чехова объявила в личном блоге о закрытии своего онлайн-проекта с женскими практиками.





Проект под названием «Домик» предлагал подписчикам астрологические уроки, эфиры с психологами и сексологами, а также собственные подкасты Чеховой.



Доступ ко всем этим материалам она продавала по подписке. Теперь знаменитость решила поставить проект на паузу и не уверена, что он возобновится.

«Сейчас мне пора двигаться дальше, развиваться в других направлениях. Времени заниматься «Домиком» больше не остаётся», — призналась Анфиса.