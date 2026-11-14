«Был мажорчиком»: Лидер «Чайфа» вспомнил первую встречу с Алексеем Балабановым

14 ноября 2026, 11:06

Владимир Шахрин рассказал о знакомстве с Алексеем Балабановым

Владимир Шахрин (Фото: кадр из сериала «Война семей»)

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин посетил новый выпуск шоу «Кстати». В эфире он рассказал о юбилее Свердловского рок-клуба и о знакомстве с режиссёром Алексеем Балабановым.





Как сообщает «Газета.Ru», Шахрин в шутку заметил, что окружающие считали кинематографиста «мажорчиком». Певец пояснил, что Балабанов выделялся среди них наличием собственной однокомнатной квартиры.



Владимир Владимирович сообщил, что в первый визит к Балабанову он увидел через открытую дверь ванной троих человек. Они сидели к нему спиной, закатали штаны и опустили ноги в воду.

«Леха говорит, заходи, знакомься, это наши парни — «Наутилус Помпилиус». Я говорю, класс, а что вы делаете? Они отвечают: портвейн пьём. А ноги в ванной, потому что так быстрее забирает», — рассказал лидер «Чайфа».