Лерчек не стала обсуждать своё помилование из-за тяжёлого состояния здоровья
Блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) не стала комментировать своё помилование президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом Mash сообщила помощница девушки.
Указ о помиловании Чекалиной Владимир Владимирович подписал 14 ноября. Согласно документу, Валерия освободилась от наказания, которое Гагаринский районный суд Москвы назначил ей 31 июля 2026 года. Помимо этого, с неё сняли судимость.
Помощница Лерчек рассказала, что девушка отказалась от комментариев касательно помилования из-за того, что сейчас находится в тяжёлом состоянии. Других подробностей о самочувствии блогерши её представительница не привела.
Отметим, что у Чекалиной диагностировали рак желудка четвёртой стадии. После девяти курсов химиотерапии болезнь вновь начала прогрессировать, появились новые метастазы. Валерия рассчитывала отправиться на лечение в Китай, но для этого ей требовалось разрешение суда.
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