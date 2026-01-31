«Пора возвращаться»: Анастасия Решетова рассказала о секретах красоты на отдыхе

31 января 2026, 11:11

Анастасия Решетова рассказала о разнице в уходе за собой на отдыхе и в Москве

Анастасия Решетова (Фото: Telegram @reshetovalife)

Модель Анастасия Решетова рассказала в личном блоге о своих впечатлениях после отпуска в тёплых странах.





Анастасия отметила, что солнечный морской климат значительно упростил ежедневный уход за собой.

«Ну всё, теперь пора возвращаться в реальность! Поймала себя на мысли, что здесь, с океаном и солнцем, я забыла про все свои БАДы. Чтобы хорошо выглядеть, мне нужно было лишь расчесаться и пару раз нанести крем — сила природы и солнышка!» — сказала Решетова.