«Пора возвращаться»: Анастасия Решетова рассказала о секретах красоты на отдыхе

Анастасия Решетова рассказала о разнице в уходе за собой на отдыхе и в Москве
Анастасия Решетова (Фото: Telegram @reshetovalife)

Модель Анастасия Решетова рассказала в личном блоге о своих впечатлениях после отпуска в тёплых странах.



Анастасия отметила, что солнечный морской климат значительно упростил ежедневный уход за собой.

«Ну всё, теперь пора возвращаться в реальность! Поймала себя на мысли, что здесь, с океаном и солнцем, я забыла про все свои БАДы. Чтобы хорошо выглядеть, мне нужно было лишь расчесаться и пару раз нанести крем — сила природы и солнышка!» — сказала Решетова.
После возвращения в Москву модель возобновила привычную бьюти-рутину. Блогер подчеркнула, что жизнь в мегаполисе требует более тщательного ухода за кожей и волосами. По её словам, рабочий стресс, учёба и семейные обязанности делают полноценный уход необходимым для поддержания здоровья и внешнего вида.
Ольга Щелокова

