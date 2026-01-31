«Пора возвращаться»: Анастасия Решетова рассказала о секретах красоты на отдыхе
Анастасия Решетова рассказала о разнице в уходе за собой на отдыхе и в Москве
Модель Анастасия Решетова рассказала в личном блоге о своих впечатлениях после отпуска в тёплых странах.
Анастасия отметила, что солнечный морской климат значительно упростил ежедневный уход за собой.
«Ну всё, теперь пора возвращаться в реальность! Поймала себя на мысли, что здесь, с океаном и солнцем, я забыла про все свои БАДы. Чтобы хорошо выглядеть, мне нужно было лишь расчесаться и пару раз нанести крем — сила природы и солнышка!» — сказала Решетова.После возвращения в Москву модель возобновила привычную бьюти-рутину. Блогер подчеркнула, что жизнь в мегаполисе требует более тщательного ухода за кожей и волосами. По её словам, рабочий стресс, учёба и семейные обязанности делают полноценный уход необходимым для поддержания здоровья и внешнего вида.