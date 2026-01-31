«Это про нас»: Юлия Пересильд объяснила успех у зрителей в фильме «Мужу привет»
Пересильд заявила, что зрители высоко оценили её роль в фильме «Мужу привет»
Актриса Юлия Пересильд на церемонии вручения премии «Золотой орёл» сообщила, что зрители высоко оценили её роль в фильме «Мужу привет».
В беседе с корреспондентом «NEWS.ru» Пересильд объяснила, почему эта роль для неё так важна.
«Она (роль. — прим. ред.) мне очень ценна, потому что это роль простой русской женщины. Наверное, поэтому я получила столько отзывов именно от зрителей, за что им огромное спасибо», — высказалась Юлия.Следует отметить, что на церемонию актриса выбрала весьма необычный наряд. Она надела длинное чёрное платье с глубоким вырезом и разрезом. Декор в зоне декольте напоминал крупную змею или длинный зелёный стебель с бутоном.
Ранее Юлия Пересильд дала благословение дочери и Ване Дмитриенко.