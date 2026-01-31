«Это про нас»: Юлия Пересильд объяснила успех у зрителей в фильме «Мужу привет»

31 января 2026, 10:02

Пересильд заявила, что зрители высоко оценили её роль в фильме «Мужу привет»

Юлия Пересильд (Фото: Telegram @juliaperesild_tg)

Актриса Юлия Пересильд на церемонии вручения премии «Золотой орёл» сообщила, что зрители высоко оценили её роль в фильме «Мужу привет».





В беседе с корреспондентом «NEWS.ru» Пересильд объяснила, почему эта роль для неё так важна.

«Она (роль. — прим. ред.) мне очень ценна, потому что это роль простой русской женщины. Наверное, поэтому я получила столько отзывов именно от зрителей, за что им огромное спасибо», — высказалась Юлия.