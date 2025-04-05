«Порадовалась сыну и умерла»: Погибла известная в США блогер, годами лечившая бесплодие

Анастасия Волочкова рассказала об активном участии в подготовке к свадьбе дочери Ариадны, и объяснила, почему жена экс-мужа больше не будет вмешиваться в процесс. Балерина также раскрыла детали роскошного торжества в Санкт-Петербурге, где всё будет по вкусу и стилю ее дочки.