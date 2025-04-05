«Порадовалась сыну и умерла»: Погибла известная в США блогер, годами лечившая бесплодие

Хейли Окула (Фото: Instagram* @rnnewgrads)
Популярная американская блогер Хейли Окула, известная под псевдонимом «медсестра Хейли», скончалась через две минуты после родов. Это случилось 29 марта, сообщает The New York Post.
Хейли несколько лет боролась с бесплодием из-за генетической мутации, прежде чем смогла зачать ребёнка. Причиной ее смерти стала эмболия амниотической жидкости — редкое и смертельно опасное осложнение, при котором частицы матки блокируют кровоток, провоцируя анафилактическую реакцию.
Муж Хейли, Мэттью, находился рядом в момент родов. Пара успела порадоваться рождению сына Крю и даже пошутить о его размерах, прежде чем сердце женщины остановилось.
Мэттью позже отметил, что беременность любимой протекала без осложнений, поэтому ее гибель стала шоком. Он всегда восхищался решимостью Хейли родить ребенка, но и подумать не мог, что день рождения сына для него омрачиться такой трагедией.
После её смерти Мэттью опубликовал в соцсетях видео их первого танца на свадьбе, сопроводив его подписью: «Наш первый танец».
Читайте также:
«Жалко не то слово»: Гуф прокомментировал смерть Паши Техника
Гретцки: мой дед бы очень обрадовался, побей русский хоккеист рекорд его внука
В Москве после угроз знакомому мужчина начал стрелять в полицейских
Муж Хейли, Мэттью, находился рядом в момент родов. Пара успела порадоваться рождению сына Крю и даже пошутить о его размерах, прежде чем сердце женщины остановилось.
Хейли и Мэттью Окула (Фото: Instagram* @rnnewgrads)
Мэттью позже отметил, что беременность любимой протекала без осложнений, поэтому ее гибель стала шоком. Он всегда восхищался решимостью Хейли родить ребенка, но и подумать не мог, что день рождения сына для него омрачиться такой трагедией.
«Никак не диагностируется, не лечится. Очень страшно думать, что кто-то ещё может пройти через то, что переживаю я», — сказал муж популярной девушки-блогера.Врачи пытались реанимировать её с помощью массажа сердца, но безуспешно.
После её смерти Мэттью опубликовал в соцсетях видео их первого танца на свадьбе, сопроводив его подписью: «Наш первый танец».
Читайте также:
«Жалко не то слово»: Гуф прокомментировал смерть Паши Техника
Гретцки: мой дед бы очень обрадовался, побей русский хоккеист рекорд его внука
В Москве после угроз знакомому мужчина начал стрелять в полицейских
*Запрещенная в России экстремистская организация
Мария Моисеева