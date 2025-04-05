Гретцки: мой дед бы очень обрадовался, побей русский хоккеист рекорд его внука

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Уэйн Гретцки заявил, что его дед, родившийся в Российской империи, гордился бы, побей рекорд по голам в НХЛ российский хоккеист. Об этом он сообщил в ответ на вопросы журналистки Сэмми Зильбер.
Дед легендарного канадца, Терентий Лаврентьевич Грецкий, жил в селе Огдемер (сейчас территория Беларуси), а позже эмигрировал в Канаду.
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«Совершенно не удивлен происходящим. (...) Мой дед был русским. Он бы обрадовался, что мой рекорд побил россиянин... Еще два года назад я сказал, что когда Ови приблизится к моему рекорду, то я буду с ним», — сказал Гретцки.В беседе с ТАСС спортсмен подчеркнул, что сам тоже искренне рад за россиянина.
«Я счастлив за Алекса. (...) Алекс — молодец», — заявил он.Читайте также:
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Мария Моисеева