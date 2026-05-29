Пореченков назвал любимую песню группы «Сектор газа»

Пореченков назвал «Лирику» своей любимой песней «Сектора газа»
Народный артист России Михаил Пореченков назвал песню «Лирика» любимой из репертуара группы «Сектор газа». По его словам, лидер коллектива Юрий Клинских (Хой) по-прежнему находится в сердцах многих россиян.
Пореченков снимается в байопике про «Сектор газа». Он играет роль директора группы. Артист признался, что знаком с творчеством Хоя и слышал его песни.
«Мне «Лирика» больше всего нравится. Она не так жестко находится на территории «колхозного» рока. Я не могу вам сказать за все творчество Юры Хоя. Но это же народный герой. И мы должны понимать: то, что приняли народ, молодежь, — это у них где-то глубоко внутри находилось. А Юра просто выразил их чаяния», — сказал Пореченков в разговоре с корреспондентом издания «Абзац».
Он добавил, что «немного старше» легендарного коллектива, в этой связи артист в основном слушал другую музыку. Тем не менее «Сектор газа» является культовой группой, признал актер.