Пореченков назвал любимую песню группы «Сектор газа»

29 мая 2026, 17:19

Пореченков назвал «Лирику» своей любимой песней «Сектора газа»

Михаил Пореченков (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Народный артист России Михаил Пореченков назвал песню «Лирика» любимой из репертуара группы «Сектор газа». По его словам, лидер коллектива Юрий Клинских (Хой) по-прежнему находится в сердцах многих россиян.





Пореченков снимается в байопике про «Сектор газа». Он играет роль директора группы. Артист признался, что знаком с творчеством Хоя и слышал его песни.





«Мне «Лирика» больше всего нравится. Она не так жестко находится на территории «колхозного» рока. Я не могу вам сказать за все творчество Юры Хоя. Но это же народный герой. И мы должны понимать: то, что приняли народ, молодежь, — это у них где-то глубоко внутри находилось. А Юра просто выразил их чаяния», — сказал Пореченков в разговоре с корреспондентом издания «Абзац».