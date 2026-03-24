Группа «Сектор газа» вырезала запрещенные слова из своих песен

24 марта 2026, 19:00

Группа «Сектор Газа» вырезала все запрещенные слова из своих песен. Об этом рассказал лидер «Сектора газовой атаки» Сергей Кимцов.





По его словам, которые приводит издание «Абзац», такое решение группа приняла из-за невозможности перезаписать эти композиции.

«Поэтому выпускающим лейблом было принято решение полностью вырезать такие слова из песен и перезалить их заново на цифровые платформы. <…> В данный момент весь каталог «Сектора газа» очищен от любых упоминаний запрещенных законом веществ», — подчеркнул музыкант.