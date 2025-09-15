«Я не Примадонна»: Алла Пугачёва неожиданно раскритиковала своё звание

15 сентября 2025, 21:49

Алла Пугачёва рассказала, почему ей не близко звание Примадонны

Алла Пугачёва (Фото: Instagram** @alla_orfey)

Алла Пугачёва заявила, что негативно относится к званию Примадонны российской эстрады. Певица объяснила свою позицию в интервью Екатерине Гордеевой*.





Пугачёва подчеркнула, что не считает себя «ни королевой, ни царицей».

«Мне всё равно, каким голосом я буду петь. Я прошепчу. Но мне можно, потому что я не Примадонна, я — женщина, которая поёт», — высказалась артистка.

«Я — главное в твоей жизни. Я — главное во всём актёрском мире. Пусть меня не признают, но я — первая и последняя. Хотя бы для себя», — раскрыла она, что вкладывает в это понятие.