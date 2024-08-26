Порноактриса Стрэттон рассказала о неловком моменте на первой в карьере съёмке

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Известная актриса фильмов для взрослых Мелисса Стрэттон рассказала, что на первой в её карьере съёмке с ней произошла неловкая ситуация. Во время дубля у неё из самого интимного места выпало противозачаточное кольцо.
Своей историей порноактриса поделилась в подкасте Inside OnlyFans, вышедшем на YouTube. Они с партнёром только приступили к съёмке полового акта, как вдруг во время дубля у неё выпало из влагалища противозачаточное кольцо.
Конечно, дубль был сорван, а Стрэттон, по её словам, была готова провалиться сквозь землю от стыда. Она принялась извиняться, однако все присутствующие на съёмочной площадке только посмеялись, поддержали её и не придали инциденту большого значения. Сцену, разумеется, пришлось переснимать.
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«А это ещё что такое?», — в изумлении спросил партнёр, понятия не имевший о существовании подобных приспособлений.
Конечно, дубль был сорван, а Стрэттон, по её словам, была готова провалиться сквозь землю от стыда. Она принялась извиняться, однако все присутствующие на съёмочной площадке только посмеялись, поддержали её и не придали инциденту большого значения. Сцену, разумеется, пришлось переснимать.
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Александр Бойцов