«Портрет в стиле ню»: Прохор Шаляпин рассказал, что дарит своим женщинам на 8 марта

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)
Знаменитый шоумен и певец Прохор Шаляпин рассказал, какие подарки он предпочитает дарить своим любимым женщинам на 8 марта.
Он подчеркнул, что всегда дарит исключительно оригинальные подарки.
Мужчина уверен, что лучшим подарком для его женщин является он сам. Так, он любит дарить своим избранницам свой портрет в стиле ню.
А нередко певец преподносит своим дамам сердца собственный портрет, а иногда даже в стиле ню.
Также Шаляпин признался, что некоторые женщины дарят ему подарки в ответ. По его словам, он никогда от них не отказывается, так как получать презенты он любит больше, чем дарить.
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«Я люблю помимо цветов преподносить что-то необычное, напоминающее меня. Это могут быть различные мультипликационные персонажи, которые имеют сходство со мной, чтобы дамы смотрели на них и думали обо мне», — заявил Шаляпин в беседе с Общественной Службой Новостей.
Мужчина уверен, что лучшим подарком для его женщин является он сам. Так, он любит дарить своим избранницам свой портрет в стиле ню.
А нередко певец преподносит своим дамам сердца собственный портрет, а иногда даже в стиле ню.
«Я считаю, что самый главный подарок для моих избранниц — это я сам. Весь — в натуральный рост, вес. Мой шарм, вся моя красота принадлежит в этот день только им», — уточнил шоумен.
Также Шаляпин признался, что некоторые женщины дарят ему подарки в ответ. По его словам, он никогда от них не отказывается, так как получать презенты он любит больше, чем дарить.
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Элина Позднякова