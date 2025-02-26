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«Портрет в стиле ню»: Прохор Шаляпин рассказал, что дарит своим женщинам на 8 марта

Прохор Шаляпин дарит своим женщинам оригинальные подарки на 8 марта
Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Знаменитый шоумен и певец Прохор Шаляпин рассказал, какие подарки он предпочитает дарить своим любимым женщинам на 8 марта.
Он подчеркнул, что всегда дарит исключительно оригинальные подарки.

«Я люблю помимо цветов преподносить что-то необычное, напоминающее меня. Это могут быть различные мультипликационные персонажи, которые имеют сходство со мной, чтобы дамы смотрели на них и думали обо мне», — заявил Шаляпин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Мужчина уверен, что лучшим подарком для его женщин является он сам. Так, он любит дарить своим избранницам свой портрет в стиле ню.
А нередко певец преподносит своим дамам сердца собственный портрет, а иногда даже в стиле ню.

«Я считаю, что самый главный подарок для моих избранниц — это я сам. Весь — в натуральный рост, вес. Мой шарм, вся моя красота принадлежит в этот день только им», — уточнил шоумен.

Также Шаляпин признался, что некоторые женщины дарят ему подарки в ответ. По его словам, он никогда от них не отказывается, так как получать презенты он любит больше, чем дарить.

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«Шикарные золотые кольца»: Катя Лель назвала лучший подарок в ее жизни на 8 марта
26 февраля 2025, 19:16

Катя Лель (Фото: Telegram @klel2935)

Певица Катя Лель рассказала о лучшем подарке в ее жизни на 8 марта, который оказался от ее будущего мужа.
Лель назвала, что самый запоминающийся подарок ей подарил будущий муж.

«На 8 Марта он преподнес в красивой коробочке шикарные золотые кольца, на которых была ажурным шрифтом выполнена надпись моих и его инициалов. Этот подарок настолько тронул меня, что я заплакала, долго не могла найти слов, чтобы описать, насколько я счастлива от такого внимания, заботы и красоты», — рассказала Лель в беседе с Общественной Службой Новостей.

По ее словам, ей никогда не дарили подарков с таким глубоким смыслом.

При этом она добавила, что друзья подарили ей прелестную мягкую собаку, которая очень похожа на настоящую. Лель призналась, что до сих пор хранит эту мягкую игрушку в загородном доме.

Также певица назвала неудачными подарками парфюмерию и косметику, которые могут подойти не всем.

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«Перебор»: в сети обсуждают новые откровенные фотографии 16-летней дочки Сергея Жукова
26 февраля 2025, 18:52

Сергей Жуков с детьми (фото: Instagram* @nikazhukova_official)

16-летняя дочь солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова опубликовала в соцсетях новые фотографии. Хейтеры не промолчали.
Начинающая актриса и певица Ника Жукова позировала на пляже с облегающем элегантной белом платье с длинными рукавами и глубоким декольте.

Юная девушка распустила волосы и показала естественную красоту, отказавшись от макияжа.
Ника Жукова (фото: Instagram* @nikazhukova_official)

«Элегантно высматриваю крабов», – с юмором подписала пост дочь исполнителя хита «Крошка моя».
Однако пользователи сети не приняли фотосессию и обрушились с критикой в комментариях. Многие написали, что такой наряд «это уже перебор» и он неуместен для школьницы. Также неравнодушные фолловеры отметили, что Ника ещё совсем ребёнок и призвали её не торопиться взрослеть.

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*запрещён в РФ
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«Отвратительный олигарх, подонок сын и бандит»: Никита Михалков жёстко раскритиковал фильм «Анора»
26 февраля 2025, 18:34

Никита Михалков (фото: РИА Новости/Владимир Вяткин)

Режиссёр Никита Михалков раскритиковал фильм «Анора», прогремевший на весь мир и ставший лауреатом Каннского кинофестиваля в 2024 году.
Картина с участием российских актёров Юры Борисова, номинированного на «Оскар», и Марка Эйдельштейна обсуждается во всём мире. Однако далеко не всем фильм пришёлся по вкусу. По мнению Михалкова, режиссёр Шон Бейкер показал русского человека с негативной стороны.

«О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский. Ну вот спасибо», – заявил кинорежиссёр.
«Анора» была удостоена массы престижных наград, включая шесть номинаций на премию «Оскар», пяти – на «Золотой глобус», семи – на «Выбор кинокритиков» и ещё семи – на Премию Британской Академии в области кино.

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#актеры
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Павел Прилучный и его жена в ужасе от того, что Тимофей с разрешения Агаты Муцениеце покрасил волосы
26 февраля 2025, 18:21

Павел Прилучный с детьми (фото: Instagram* @bugevuge)

Павел Прилучный и его молодая супруга Зепюр Брутян пришли в ужас после того, как сын актёра Тимофей с разрешения Агаты Муцениеце покрасил волосы. 37-летний артист вспомнил, как бывшая жена потворствовала сыну в необдуманных поступках.
Сейчас Прилучный живёт с молодой актрисой Брутян, с которой они поженились в 2022 году. В браке родился сын Микаэль. Также в семье живёт сын актёра от Муцениеце. Тимофей сам принял решение жить с отцом и мачехой, а его младшая сестра Мия осталась жить с мамой. Тем не менее, девочка регулярно общается с Павлом и его новой семьёй.

Прилучный и Брутян дали совместное интервью, в ходе которого вспомнили случай, связанный с принципами воспитания, которых придерживается Муцениеце.

«Мы тогда уже были в разводе с бывшей супругой, которая ему разрешила покрасить волосы. И он пришёл ко мне в таком виде. Я говорю, ну пойдём подстрижемся. И всё, больше волосы он не красил», – вспомнил Павел.
Затем Зепюр добавила, что Тимофей и сейчас нередко вспоминает эту историю.

«Говорит: "Пап, помнишь? Сейчас бы я так не сделал". То есть, он видит, какой папа, и хочет соответствовать. Мы не жёсткие родители, стараемся всё обсуждать», – отметила актриса.
Брутян также добавила, что её сын Микаэль внимательно наблюдает за старшим братом и папой и стремится копировать их действия. Так, например, мальчик видит, как сидит папа, и непременно повторяет за ним. Или просит попробовать ту еду, которую ест Тимофей.

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*запрещён в РФ
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«Это будет прощание с каждым слушателем»: рэпер Гуф объявил о завершении музыкальной карьеры
26 февраля 2025, 18:01

Гуф (фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Рэпер Гуф шокировал поклонников неожиданным заявлением: его предстоящий тур станет прощальным. По всей видимости, уход со сцены связан с последними скандалами вокруг персоны музыканта.
В своих соцсетях артист опубликовал афишу концертов и заявил, что грядущие гастроли станут последними в его творческой карьере. Гуф пока не раскрывает, что привело его к такому решению.

«Вот и пришло время объявить о моем „Прощальном туре“. Это будет не просто концертный тур, это будет прощание с каждым слушателем, которому я безмерно благодарен за поддержку все эти годы», – написал 45-летний музыкант.
Фанаты были ошарашены такой новостью. Известная рэп-исполнительница Кристина Си в комментариях под постом написала, что отказывается лайкать этот пост. Остальные подписчики пишут, что решение Гуфа разбило им сердце, а кто-то даже расплакался от увиденного.

Имя Гуфа всё чаще появляется в скандальных новостях. Минувшей осенью музыкант учинил серьёзный дебош, после которого отправился лечиться в рехаб. Однако там его замучили ломка и галлюцинации, что он начал вести себя невменяемо. Рэпер перегрыз провода базы для электронного браслета, после чего нанёс на окна множество надписей с призывами всё уничтожить и прочей бранью.

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