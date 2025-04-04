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Пощёчина преподавателю за подколы, измена, заграничные вещи и аксессуары: чем отличилась за годы жизни Элина Быстрицкая?

Элина Быстрицкая (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Элина Быстрицкая (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Элина Быстрицкая, родившаяся 4 апреля 1928 года в еврейской семье врача-инфекциониста Авраама Пейсаховича и его жены Эсфири Исааковны, с ранних лет проявляла яркие творческие способности.
Несмотря на то, что родители мечтали о медицинской карьере для дочери, Элина с детства тянулась к искусству. Она окончила ускоренные курсы по санитарному делу во время войны, а затем обучалась на фельдшера-акушерку, но вскоре поняла, что это не её призвание.

С юных лет Элина мечтала стать актрисой. Она поступила в балетную школу, участвовала в конкурсах и работала над своей речью. В конечном итоге её страсть к театру привела её в Киевский институт театрального искусства, хотя родители были против такого выбора. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».

Проблемы в учебе

Элина обладала сильным характером и не боялась отстаивать свои интересы. Это проявилось в инциденте с одним из преподавателей, когда она в ответ на его подколы дала ему пощечину. После этого её попросили перевестись в Харьковское училище, но актриса отказалась, заявив, что скорее пойдет на дно Днепра. Её непростой характер привел к исключению из комсомола и бойкоту со стороны однокурсников.

Несмотря на все трудности, Элина не сдавалась. Она добилась прослушивания у московского режиссера Юрия Завадского, но однокурсники написали на неё письмо, что в итоге привело к отказу. После этого Быстрицкая оказалась в Вильнюсском русском драматическом театре.

Фото: iStock/MarioLisovski

Восходящая звезда

Когда начался кастинг на фильм «Тихий Дон» в 1958 году, Элина была полна решимости получить роль Аксиньи. Несмотря на неудачные пробы, её поддержал сам Михаил Шолохов, который настоял на том, чтобы именно она сыграла эту роль. В результате Быстрицкая стала известной благодаря этой выдающейся работе.

Однако даже после этого успеха Элина не смогла избежать конфликтов. Она поссорилась с Шолоховым, упрекая его в пьянстве, что вызвало его раздражение.

Конфликты и уход из кино

В 1960 году на съемках фильма «Русский сувенир» актриса вновь оказалась в центре скандала, вступив в конфликт с Любовью Орловой. Она открыто заявила, что считает её слишком старой для роли. После этого инцидента Элина надолго покинула мир кино и сосредоточилась на театре.

Тем не менее, её взбалмошный характер не позволил ей долго оставаться там без конфликтов.

Последние годы

Последние годы жизни Элины Быстрицкой были полны как творческих успехов, так и личных испытаний. Она оставалась верной своему искусству до самого конца, но здоровье стало подводить её. Несмотря на все трудности, её вклад в советское кино и театр останется навсегда в памяти поклонников и коллег.

Фото: iStock/happyphoton

Привлекательность и разборчивость

Элина Быстрицкая, обладая ярким темпераментом, привлекала внимание множества мужчин. Однако актриса была разборчива в своих связях и старалась не подпускать к себе надоедливых поклонников.

Супруг и брак

Долгое время имя её единственного супруга оставалось неизвестным. Им стал Николай Кузьминский, сотрудник министерства внешней торговли СССР. Их брак продлился 27 лет, супруг очень любил Элину, балуя её красивыми заграничными нарядами, косметикой и аксессуарами.

Конец отношений

Однако в 1985 году пара развелась. Причиной разрыва стали измены мужа, что стало для Быстрицкой неприемлемым. Актриса не смогла простить предательство и решила начать новую жизнь без него.

Жизнь без детей

Элина не имела детей и больше не стремилась вступать в новый брак. Последние годы своей жизни она провела в компании сестры Софьи Шегельман, которая заботилась о ней до самого конца. Эта поддержка стала для Быстрицкой важной опорой в трудные времена.

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Снял мало, прожил недолго: Кто такой «кинематографический бог» Андрей Тарковский и почему память о нем продолжает жить?
04 апреля 2025, 14:49

Андрей Тарковский (Фото: РИА Новости/Александр Макаров)

Андрей Тарковский — один из самых известных и противоречивых режиссеров в истории кино. Его работы вызывают полярные мнения: одни зрители считают его недооцененным, другие — чрезмерно хваленым.
Его фильмы погружают одних в глубокие размышления, тогда как другие называют их скучными и трудными для восприятия. Тем не менее, мастерство Тарковского остается непревзойденным, многие современные режиссеры черпают вдохновение из его уникального стиля. Подробнее о нем читайте в материале «Радио 1».

Ранние годы

Андрей Тарковский родился в 1932 году в Завражье, недалеко от Иваново. С детства он был окружен интеллектуальной атмосферой благодаря родителям — литераторам, которые привили ему любовь к чтению и музыке.

В школе Андрей не отличался успехами, его табель часто украшали тройки. Однако родители старались развивать его личность и интеллект. После войны он посещал музыкальную школу, несмотря на отсутствие инструментов, активно участвуя в творческих мероприятиях. Позже он сожалел, что не выбрал музыку своей основной профессией.

Творческий взлет

Творческий путь Тарковского начался с успехов, совпавших с эпохой «оттепели» Хрущева. Все его курсовые работы были посвящены теме «обновления жизни», его сценарий для фильма «Каток и скрипка», созданный совместно с Андреем Кончаловским, был приобретен киностудией «Мосфильм». Фильм завоевал главную награду на молодежном фестивале в США и стал знаковым событием для молодого режиссера.

Следующим шагом стала картина «Иваново детство» (1962), где Тарковский переработал сценарий другого автора, акцентировав внимание на внутреннем мире персонажа. Этот фильм принес ему популярность и признание. Затем вышла историческая драма «Андрей Рублев», которая также столкнулась с критикой за акцент на внутреннем мире героев, но в конечном итоге стала шедевром.

Фото: iStock/razihusin

Философия и космос

Тарковский продолжил экспериментировать с формой и содержанием, экранизировав повесть Станислава Лема «Солярис». Его версия акцентировала внимание на философских аспектах человеческого существования, что расходилось с исходным сюжетом о космосе. Следующий фильм, «Сталкер», стал культовым, несмотря на сложности во время съемок.

Последние годы

В 1980 году Тарковский уехал в Италию для работы над проектом «Ностальгия» и больше не вернулся в Советский Союз. Его жизнь была короткой, но насыщенной: он скончался от рака в 1986 году, не дожив до 55 лет и сняв всего восемь фильмов.

Наследие Тарковского

Сегодня Андрей Тарковский считается одним из величайших режиссеров XX века, «кинематографическим богом», который создал уникальный язык кино. Он научил зрителей не только следить за сюжетом и актерской игрой, но и включать свои мыслительные способности, создавая глубокую эмоциональную и интеллектуальную связь с его искусством.

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Рот в шоколаде, а зубы «сложены»: новые подробности в деле избитой в Дубае Ковальчук
Зубы избитой в Дубае Ковальчук сложили в ее сумку Биркин, а рот был в шоколаде
04 апреля 2025, 14:41

Мария Ковальчук (Фото: Instagram*/ae3marylu)

Зубы избитой в Дубае украинской модели Марии Ковальчук были «сложены в ее «Биркин» (сумка — прим.ред.). Об этом со ссылкой на инсайдера пишет издание «Экспресс газета». По словам источника, «полиция заметает следы».
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Стало известно, сколько заработал Киркоров в 2024 году
Филипп Киркоров заработал 161 млн рублей в 2024 году
04 апреля 2025, 14:10

Филипп Киркоров (Фото: Telegram @official_kirkorov)

В 2024 году певец Филипп Киркоров заработал 161 млн рублей на своем бизнесе, пишет издание «Страсти» со ссылкой на открытые источники информации.
Так, в прошлом году ООО «ФИЛИПП КИРКОРОВ ПРОДАКШН» заработала 161,2 миллиона рублей, а чистая прибыль составила 148 миллионов рублей. Компания занимается деятельностью в области исполнительских искусств. Предполагается, что именно через эту организацию король российской эстрады получает деньги за выступления.

В 2023 году ООО Киркорова заработало 195 миллионов рублей с чистой прибылью в 158 миллионов рублей.

Также на организацию возбуждено одно исполнительное производство на сумму 500 рублей, а в феврале текущего года у компании был долг по налогам на в размере 40 тысяч рублей.

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#деньги
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«Я облажалась»: Клава Кока проплакала всю ночь из-за новой прически и показала ее
Клава Кока проплакала всю ночь из-за новой прически и показала ее
04 апреля 2025, 13:41

Клавдия Высокова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова) рассказала в соцсетях о неудачной смене имиджа. Исполнительница решила нарастить волосы и сменить их цвет по настоянию своей команды. Русый оттенок ей не понравился, а потом она увидела, что волосы еще и кудрявые. Знаменитость даже собиралась отменить съемки.
«Я решилась на смену прически и жестко облажалась. Я долго решалась, очень переживала, и по итогу все пошло не так. Всю ночь проплакала из-за новой прически. кажется, я похожа на Леру Ранетку из 2008-го или вообще просто на кого-то похожа, но не на себя», — пояснила звезда.
Фото:Instagram*/klavacoca

Стилист Влад Лисовец и вовсе пошутил на тему того, что она скопировала его образ, мужчина вернул все как было. Перед этим Клаву Коку возмутило отношение богачей к обслуживающему персоналу.

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#мир
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«Не хватило денег на первый ряд»: Пугачева с Галкиным* посетили концерт Козловского на Кипре
Алла Пугачева и Максим Галкин* посетили концерт Козловского на Кипре
04 апреля 2025, 13:35

Алла Пугачёва и Максим Галкин* с детьми (фото: Instagram** @maxgalkinru)

Певица Алла Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным* почти не пропускают выступления соотечественников за границей. На днях они посетили концерт актера Данилы Козловского на Кипре. Кадры с мероприятия публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
Козловский выступал на сцене один, а Галкин* и Пугачева сидели не в первом ряду, а немного дальше. Пользователи Сети сразу обратили на это внимание и иронично отметили, что, вероятно, эмигрантам не хватило денег на лучшие места.

На видео также видно, что Алла Пугачева практически весь спектакль сидела с серьёзным лицом и мало улыбалась, даже когда в зале смеялись все.

Козловский в 2022 году неодобрительно, но осторожно высказался о спецоперации в духе «я за мир во всём мире», после чего воздерживался от любых комментариев на эту тему и продолжал жить в России. При этом спектаклей он лишился, поэтому вынужден был зарабатывать за рубежом.

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* Признан иноагентом на территории РФ.
** Запрещен в РФ
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