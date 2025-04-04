Пощёчина преподавателю за подколы, измена, заграничные вещи и аксессуары: чем отличилась за годы жизни Элина Быстрицкая?

Элина Быстрицкая (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)
Элина Быстрицкая, родившаяся 4 апреля 1928 года в еврейской семье врача-инфекциониста Авраама Пейсаховича и его жены Эсфири Исааковны, с ранних лет проявляла яркие творческие способности.
Несмотря на то, что родители мечтали о медицинской карьере для дочери, Элина с детства тянулась к искусству. Она окончила ускоренные курсы по санитарному делу во время войны, а затем обучалась на фельдшера-акушерку, но вскоре поняла, что это не её призвание.
С юных лет Элина мечтала стать актрисой. Она поступила в балетную школу, участвовала в конкурсах и работала над своей речью. В конечном итоге её страсть к театру привела её в Киевский институт театрального искусства, хотя родители были против такого выбора. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Несмотря на все трудности, Элина не сдавалась. Она добилась прослушивания у московского режиссера Юрия Завадского, но однокурсники написали на неё письмо, что в итоге привело к отказу. После этого Быстрицкая оказалась в Вильнюсском русском драматическом театре.
Однако даже после этого успеха Элина не смогла избежать конфликтов. Она поссорилась с Шолоховым, упрекая его в пьянстве, что вызвало его раздражение.
Тем не менее, её взбалмошный характер не позволил ей долго оставаться там без конфликтов.
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С юных лет Элина мечтала стать актрисой. Она поступила в балетную школу, участвовала в конкурсах и работала над своей речью. В конечном итоге её страсть к театру привела её в Киевский институт театрального искусства, хотя родители были против такого выбора. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Проблемы в учебеЭлина обладала сильным характером и не боялась отстаивать свои интересы. Это проявилось в инциденте с одним из преподавателей, когда она в ответ на его подколы дала ему пощечину. После этого её попросили перевестись в Харьковское училище, но актриса отказалась, заявив, что скорее пойдет на дно Днепра. Её непростой характер привел к исключению из комсомола и бойкоту со стороны однокурсников.
Несмотря на все трудности, Элина не сдавалась. Она добилась прослушивания у московского режиссера Юрия Завадского, но однокурсники написали на неё письмо, что в итоге привело к отказу. После этого Быстрицкая оказалась в Вильнюсском русском драматическом театре.
Фото: iStock/MarioLisovski
Восходящая звездаКогда начался кастинг на фильм «Тихий Дон» в 1958 году, Элина была полна решимости получить роль Аксиньи. Несмотря на неудачные пробы, её поддержал сам Михаил Шолохов, который настоял на том, чтобы именно она сыграла эту роль. В результате Быстрицкая стала известной благодаря этой выдающейся работе.
Однако даже после этого успеха Элина не смогла избежать конфликтов. Она поссорилась с Шолоховым, упрекая его в пьянстве, что вызвало его раздражение.
Конфликты и уход из киноВ 1960 году на съемках фильма «Русский сувенир» актриса вновь оказалась в центре скандала, вступив в конфликт с Любовью Орловой. Она открыто заявила, что считает её слишком старой для роли. После этого инцидента Элина надолго покинула мир кино и сосредоточилась на театре.
Тем не менее, её взбалмошный характер не позволил ей долго оставаться там без конфликтов.
Последние годыПоследние годы жизни Элины Быстрицкой были полны как творческих успехов, так и личных испытаний. Она оставалась верной своему искусству до самого конца, но здоровье стало подводить её. Несмотря на все трудности, её вклад в советское кино и театр останется навсегда в памяти поклонников и коллег.
Фото: iStock/happyphoton
Привлекательность и разборчивостьЭлина Быстрицкая, обладая ярким темпераментом, привлекала внимание множества мужчин. Однако актриса была разборчива в своих связях и старалась не подпускать к себе надоедливых поклонников.
Супруг и бракДолгое время имя её единственного супруга оставалось неизвестным. Им стал Николай Кузьминский, сотрудник министерства внешней торговли СССР. Их брак продлился 27 лет, супруг очень любил Элину, балуя её красивыми заграничными нарядами, косметикой и аксессуарами.
Конец отношенийОднако в 1985 году пара развелась. Причиной разрыва стали измены мужа, что стало для Быстрицкой неприемлемым. Актриса не смогла простить предательство и решила начать новую жизнь без него.
Жизнь без детейЭлина не имела детей и больше не стремилась вступать в новый брак. Последние годы своей жизни она провела в компании сестры Софьи Шегельман, которая заботилась о ней до самого конца. Эта поддержка стала для Быстрицкой важной опорой в трудные времена.
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Дарья Осипова