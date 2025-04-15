«Я тебя люблю, всегда любил и никогда не переставал»: Виталий Гогунский обратился с дочке Милане, с которой не общается

Виталий Гогунский (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Виталий Гогунский обратился к 15-летней дочери Милане, с которой не общается уже пять лет. Звезда «Универа» заявил, что любит наследницу и всегда помнит о ней, поэтому старается продвигать начинающую певицу в шоу-бизнесе.
В 2019 году актёр развелся с женой и перестал участвовать в жизни дочери. Сейчас Милана живёт с мамой и благодарит её за свой успех, а об отце предпочитает не упоминать ни в соцсетях, ни в интервью.
По словам матери юной звезды, Гогунский сам не желает общаться с дочерью. Однако ранее актёр заявлял обратное, говоря о том, что это экс-супруга препятствует их встречам.
В новом интервью актёр обратился к дочери в надежде, что она услышит его.
«Не дождалась»: Виталий Гогунский не поздравил дочь Милану Стар с 15-летием
«Мы реально классные родители»: Анна Хилькевич с мужем задумываются о четвёртом ребёнке
«Это была жесть!»: Диана Арбенина рассказала о переходном возрасте детей-двойняшек
По словам матери юной звезды, Гогунский сам не желает общаться с дочерью. Однако ранее актёр заявлял обратное, говоря о том, что это экс-супруга препятствует их встречам.
В новом интервью актёр обратился к дочери в надежде, что она услышит его.
«Милусик, я тебя люблю, всегда любил и никогда не переставал любить. И я всегда открыт для общения», – заявил Гогунский в подкасте Натальи Чаплюн.Также артист добавил. что старается помогать Милане в карьере. Он не препятствует её продвижению, а, напротив, в разговоре с продюсерами всегда упоминает дочь.
«Я даю продюсерам телефон её мамы, которая занимается всеми делами, и говорю: „Вот, пожалуйста“. Я везде её, конечно, буду продвигать», – отметил Гогунский.Читайте также:
«Не дождалась»: Виталий Гогунский не поздравил дочь Милану Стар с 15-летием
«Мы реально классные родители»: Анна Хилькевич с мужем задумываются о четвёртом ребёнке
«Это была жесть!»: Диана Арбенина рассказала о переходном возрасте детей-двойняшек
Анастасия Чинкова