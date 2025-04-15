«Я тебя люблю, всегда любил и никогда не переставал»: Виталий Гогунский обратился с дочке Милане, с которой не общается

Сегодня, 15 апреля, народная артистка СССР Алла Пугачёва отмечает свой 76-й день рождения. Одной из первых бывшую Примадонну поздравила её дочь Кристина Орбакайте, сопроводив пост в социальных сетях редкими архивными кадрами.

Алла Пугачёва (Кадр из видео: Телеграм @orbakaite_k_telegram)

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«С Днём Рождения, Мама! Делюсь с вами архивной съёмкой песни «Эти летние дожди» в Швеции 1983 года!», — коротко подписала пост Кристина Орбакайте.

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Похожим образом поздравил артистку и Игорь Николаев. Певец и композитор разместил в своей социальной сети запись, на которой Пугачёва исполняет его композицию «Близкие люди», впервые прозвучавшую на знаменитых «Рождественских встречах» в 1993 году.

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К поздравлениям эстрадных звёзд, родных и близких присоединились и многочисленные поклонники, зрители и слушатели. Пользователи Сети желали певице здоровья и долгих лет и признавались, что для них она остаётся кумиром и звездой.

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* Запрещённая в России социальная сеть