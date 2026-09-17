«Пошла‑ка я в зал»: 43-летняя Наталья Рудова высказалась о фигуре

17 сентября 2026, 22:22

Актриса Наталья Рудова набрала вес и пошла в зал

Наталья Рудова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Наталья Рудова сообщила подписчикам о наборе веса после перенесенной болезни. В личном блоге актриса высказалась об изменившейся фигуре и заявила о планах возобновить тренировки.





Рудова регулярно публикует кадры с занятий спортом и не скрывает информацию о косметологических процедурах. Звезда рассказывала, что для поддержания молодости прибегает к инъекциям красоты, однако выступает против подтяжки.





«Поднабрала. Пошла‑ка я в зал», — говорилось в посте.