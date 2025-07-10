Суд взыскал долг по ЖКХ с мужа блогера Анастасии Ивлеевой
Мировой суд Москвы взыскал задолженность по коммунальным платежам с Филиппа Бегака, супруга блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщили РИА Новости в судебной инстанции.
Согласно информации суда, вынесен судебный приказ о взыскании средств за жилую площадь, коммунальные услуги, отопление и электроэнергию. Точная сумма взыскания не раскрывается.
Решение суда, как указано в картотеке, уже вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что поклонники блогера Насти Ивлеевой подозревают ее в беременности. Девушка оставила в соцсетях интригующий пост. На страничке в запрещенной соцсети есть фото, по которому можно лишь предположить возможную беременность скандальной звезды.
В начале июня «Радио 1» передавало, что Настя Ивлеева и Филипп Бегак тайно поженились в Крыму. Блогерша и телеведущая показала на камеру удивительное платье, которое фанаты тут же принялось обсуждать. Однако у нее был и второй образ.
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