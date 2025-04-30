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«Пошли гулять с медвежонком»: дочь Заворотнюк показала трогательные кадры с новорождённым сыном

Анна Заворотнюк показала новые фото с новорождённым сыном
Анна Заворотнюк (фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк (фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Анна Заворотнюк радуется материнству. 29-летняя модель показала новорождённого сына.
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк с 2022 года замужем за бизнесменом Тимуром Исмаиловым. С мужчиной Анна познакомилась во время учёбы в университете в США. Девушка долгое время скрывала возлюбленного, поскольку Исмаилов не медийный человек и избегает появления в лентах соцсетей.

2 апреля Заворотнюк родила сына, которого назвали Марселем.В отличие от многих мам, предпочитающих в декрете носить более свободную и комфортную одежду, Анна не стала изменять своему элегантному стилю.

Заворотнюк опубликовала новые фото с малышом. На них она предстала в бежевом джемпере с высоким воротом, юбке в тон свитеру и сером пиджаке. Образ дополнили сумка Chanel и остроносые туфли.
Анна Заворотнюк с сыном (фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)

Напомним, что в последние годы Заворотнюк живёт на две страны – Россию и ОАЭ. Её супруг работал топ-менеджером в фирме в Дубае. Но после рождения первенца пара решила обосноваться в Москве.

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*запрещён в РФ
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Сделал вид, что не слышит: Киркоров проигнорировал вопрос о Пугачёвой
Киркоров не ответил на вопрос, поздравил ли Пугачёву с днём рождения
30 апреля 2025, 14:28

Филипп Киркоров (фото: Telegram @official_kirkorov)

Филипп Киркоров неоднозначно отреагировал на вопрос об Алле Пугачёвой. Певец сделал вид, будто не слышит, пишет издание Московский комсомолец.
30 апреля поп-королю исполнилось 85 лет, а 15 числа 76-летие отмечала его бывшая жена. Многие поклонники интересуются, поздравил ли её Киркоров.

Журналисты задали артисту соответствующий вопрос на презентации нового клипа на его песню «Везувий». В этот вечер Киркоров активно общался с гостями и журналистами. Однако далеко не все вопросы понравились исполнителю.

«Филипп, а Аллу Борисовну с днём рождения поздравили?», – задала вопрос журналистка.
Вместо ответа Киркоров лишь улыбнулся и сделал вид, будто не услышал. После он поинтересовался: «Ну что, всё? Вопросы все?».

Ранее Киркоров сообщал, что его общение с Пугачёвой полностью прекратилось после объезда певицы из России.

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«Могут поучиться у Стаса Михайлова»: Севиль раскрыла, какими должны быть мужчины
Певица Севиль призвала мужчин поучиться у Стаса Михайлова
30 апреля 2025, 14:15

Севиль Велиева и Стас Михайлов (фото: Instagram* @seville_official)

Солистка группы Artik&Asti назвала главные качества любимца женщин. 32-летняя Севиль Велиева призналась, что считает Стаса Михайлова маскулинным.
Певица посетила большой сольный концерт Стаса Михайлова в честь дня его рождения. Артистка не стала скрывать эмоций по отношению к 56-летнему исполнителю.

«Я думаю, что любой артист должен обладать этой манкостью. То есть, когда он выходит, он уже должен зацепить внимание всех слушателей, зрителей. Конечно, Стас – не исключение», – подчеркнула Севиль в беседе с Пятым каналом.
При этом исполнительница отметила, что не только женщины могут ощутить флюиды, исходящие от Михайлова. Она отметила, что мужчинам есть, чему поучиться у звезды. Например тому, как воспевать женщин.

Также Севиль отметила, что любая женщина однозначно хотела бы стать героиней песен Михайлова.

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#певец
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«Я не могу оплачивать счета»: Тимати отреагировал на коммунальный скандал со своим участием
Тимати объявил, что управляющая компания полгода не выставляла ему счета по ЖКХ
30 апреля 2025, 14:15

Тимати (Тимур Юнусов) (Фото: Инстаграм* @timatiofficial)

30 апреля столичный суд рассмотрит вопрос о взыскании долга по оплате коммунальных платежей с рэпера Тимати (Тимура Юнусова). Артист прокомментировал произошедшее, заявив, что ему якобы не выставляли каких-либо счетов.
Тимати подчеркнул, что у него нет никаких долгов. Во всем виноваты некомпетентные сотрудники управляющей компании, уточнил он.

«Я не могу оплачивать счета, которые не выставляются, логично? А так, за мной не водится невыплат — ни налогов, ни штрафов, и тем более счетов по недвижимости», — обратил внимание рэпер в беседе с Super.

Как отметил исполнитель хита «В клубе», после появления этих сообщений управляющая компания, которая обслуживает его дом, может получить встречные иски. Юнусов уже составил список инстанций, которые не способны профессионально работать с элитными ЖК.

Стоит напомнить, что в 2024 году Фонд капитального ремонта уже обращался с исками к Тимати. Вместе с тем суд выносил определения об отмене приказов о взыскании задолженностей. Неизвестно, было ли это связано с оплатой ЖКХ.

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#артист
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Роды не за горами: мама Тимати показала беременную возлюбленную сына
Мама Тимати показала беременную Валентину Иванову на отдыхе
30 апреля 2025, 14:00

Тимати (фото: ВКонтакте @timatiofficial)

На днях невеста Тимати Валентина Иванова объявила о беременности. Выяснилось, что модель находится на приличном сроке.
Мама рэпера Симона Юнусова, показывая кадры с отдыха, засветила живот Валентины. На кадрах девушка даже не пытается скрыть изменившиеся формы. По всей видимости, роды возлюбленной 41-летнего рэпера состоятся уже совсем скоро. Правда, пара пока не торопится раскрывать публике пол будущего ребёнка и дату его рождения.


Напомним, что ребёнок станет для Ивановой первым, а для Тимати уже третьим. У рэпера есть дочь Алиса от Алёны Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

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Сергей Жуков потребовал вернуть ему песни коллектива «Руки вверх»
Aif.ru: Сергей Жуков потребовал вернуть ему песни композиции «Руки вверх»
30 апреля 2025, 13:50

Сергей Жуков (Фото: Телеграм @sezhukovrv)

Певец Сергей Жуков потребовал вернуть ему композиции группы «Руки вверх», сообщила газета «Аргументы и факты».
Отмечалось, что 5 мая Арбитражный суд столицы рассмотрит иск певца, который требует снять блокировку с фонограмм своих треков на различных площадках. Ограничение наложили по инициативе музыкального издательства «Джем».

Причиной иска выступил скандал после выхода картины о группе «Руки вверх». Руководители «Джема» потребовали запретить фильм, в котором использовались хиты коллектива. В издательстве объявили, что у них тоже имеются смежные права на фонограммы использованных в картине композиций. Но Сергей Жуков записал новые фонограммы для проекта. Из-за этого исполнитель считает требования ответчиков незаконными.

Юрист Евгений Колоколов обратил внимание, что певец может являться автором песен, если он зарегистрирован как правообладатель фонограмм.

«Авторство истцов может быть оспорено путем подачи соответствующего иска. Его цель — восстановить право лица — автора произведения», — уточнил эксперт.

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