«Пошли гулять с медвежонком»: дочь Заворотнюк показала трогательные кадры с новорождённым сыном

Анна Заворотнюк (фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)
Анна Заворотнюк радуется материнству. 29-летняя модель показала новорождённого сына.
Дочь звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк с 2022 года замужем за бизнесменом Тимуром Исмаиловым. С мужчиной Анна познакомилась во время учёбы в университете в США. Девушка долгое время скрывала возлюбленного, поскольку Исмаилов не медийный человек и избегает появления в лентах соцсетей.
2 апреля Заворотнюк родила сына, которого назвали Марселем.В отличие от многих мам, предпочитающих в декрете носить более свободную и комфортную одежду, Анна не стала изменять своему элегантному стилю.
Заворотнюк опубликовала новые фото с малышом. На них она предстала в бежевом джемпере с высоким воротом, юбке в тон свитеру и сером пиджаке. Образ дополнили сумка Chanel и остроносые туфли.
Анна Заворотнюк с сыном (фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)
Напомним, что в последние годы Заворотнюк живёт на две страны – Россию и ОАЭ. Её супруг работал топ-менеджером в фирме в Дубае. Но после рождения первенца пара решила обосноваться в Москве.
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*запрещён в РФ
2 апреля Заворотнюк родила сына, которого назвали Марселем.В отличие от многих мам, предпочитающих в декрете носить более свободную и комфортную одежду, Анна не стала изменять своему элегантному стилю.
Заворотнюк опубликовала новые фото с малышом. На них она предстала в бежевом джемпере с высоким воротом, юбке в тон свитеру и сером пиджаке. Образ дополнили сумка Chanel и остроносые туфли.
Анна Заворотнюк с сыном (фото: Instagram* @anna_zavorotnyuk)
Напомним, что в последние годы Заворотнюк живёт на две страны – Россию и ОАЭ. Её супруг работал топ-менеджером в фирме в Дубае. Но после рождения первенца пара решила обосноваться в Москве.
Читайте также:
«Свет моей души»: Дочь Анастасии Заворотнюк родила сына
Лишние 10 кг: дочь Заворотнюк недовольна своей фигурой после родов
«Буду пугать прохожих»: дочь Заворотнюк сделала омолаживающие процедуры через 20 дней после родов
*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова