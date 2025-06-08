«Превратилось в треш»: Лолита Милявская высказалась о «Евровидении»

08 июня 2025, 19:57

NEWS.ru: Певица Лолита Милявская назвала «Евровидение» трешем

Лолита Милявская (Фото: Telegram/@lolitamilyavskaya)

Конкурс «Евровидение» стал «трешем», заявила NEWS.ru певица Лолита Милявская. Она указала на то, что мероприятие стало некачественным. По мнению Лолиты, «Евровидение» не имеет к музыке никакого отношения, особенно, если его сравнить с 1970-ми годами.





