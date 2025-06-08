«Превратилось в треш»: Лолита Милявская высказалась о «Евровидении»
NEWS.ru: Певица Лолита Милявская назвала «Евровидение» трешем
Конкурс «Евровидение» стал «трешем», заявила NEWS.ru певица Лолита Милявская. Она указала на то, что мероприятие стало некачественным. По мнению Лолиты, «Евровидение» не имеет к музыке никакого отношения, особенно, если его сравнить с 1970-ми годами.
«Евровидение» — это там, где ABBA прозвучала. А все остальное, простите меня, ну… Были хорошие исполнители, не спорю, но это такой штучный товар, что в целом это больше превратилось в треш», — пояснила исполнительница песни «Я обиделась».Милявская добавила, что для нее важна творческая составляющая и качественный вокал в музыкальных конкурсах. К слову, с Лолитой согласен певец Юрий Лоза, который считает, что из «Евровидения» сделали «какую-то жуть».