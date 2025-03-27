«Поклянись на Коране, что не изменяла»: Ревнивый сталкер за волосы утащил бывшую в кусты и жестоко ее изнасиловал

Ревнивый «бойфренд» из Болгарии загнал свою бывшую девушку в кусты, таща ее за волосы, после чего под угрозами смерти изнасиловал ее. На протяжении издевательств с избиениями насильник требовал жертву поклясться на Коране, что она не изменяла. Преступление случилось в Германии, пишет DailyMail 26 марта 2025 года.