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«Поклянись на Коране, что не изменяла»: Ревнивый сталкер за волосы утащил бывшую в кусты и жестоко ее изнасиловал

DailyMail: В ФРГ сталкер из Болгарии утащил бывшую в кусты и жестоко ее изнасиловал
Фото: iStock/aja84

Фото: iStock/aja84

Ревнивый «бойфренд» из Болгарии загнал свою бывшую девушку в кусты, таща ее за волосы, после чего под угрозами смерти изнасиловал ее. На протяжении издевательств с избиениями насильник требовал жертву поклясться на Коране, что она не изменяла. Преступление случилось в Германии, пишет DailyMail 26 марта 2025 года.
24-летний Илия К., которого ранее приговорили к 10 месяцам условно за избиение той же девушки бейсбольной битой, продолжал преследовать свою 19-летнюю бывшую после их расставания в 2023 году. Он отправлял ей сообщения и отслеживал ее действия.

По данным немецких прокуроров, 25 июня прошлого года парень заманил жертву в парк в районе Нордвестштадт во Франкфурте. Там он избил её, угрожая забить насмерть и снять все зверство на видео, включая изнасилование.

Уточняется, что бывшая насильника отказалась клясться на Коране. Она твердила ему, что находится «в состоянии менструации», поэтому не имеет право сейчас касаться священной книги.

Во время первого слушания насильник поразил зал тем, что попросил дать ему право подойти к матери. Он хотел обняться и поцеловаться с ней перед тем, как его уведут. Просьба была отклонена.

Вердикт по делу еще не объявлен, дальнейшее рассмотрение назначено на 31 марта.

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Военные США пропали в Литве и затопили автомобиль
Бронемашину пропавших в Литве военных США нашли под водой без экипажа
27 марта 2025, 00:49

Фото: iStock/antony84

Бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88 Hercules, на которой находились четверо пропавших американских военных, обнаружили затопленной на литовском полигоне. Об этом сообщило командование армии США в Европе, пишет РИА Новости.
«Бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ M88 Hercules, на которой во время учений находились четверо пропавших без вести американских солдат, была обнаружена в Литве», — сообщило американское командование.
Машину нашли в водоёме после масштабной операции с участием американских и литовских специалистов. Отмечается, что поиски солдат продолжаются. Их судьба остается неизвестной, как и обстоятельства, которые привели к погружению транспорта на дно водоема.

Ранее один из порталов литовского радио и телевидения со ссылкой на источники заявил о возможной гибели военных, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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В Подмосковье совершено нападение на офицера Минобороны
26 марта 2025, 20:50

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В среду утром было совершено нападение на офицера Минобороны в подмосковном городе Железнодорожный. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что киллер поджидал военного около подъезда. Как только офицер вышел, по нему сразу же открыли огонь из пистолета Макарова с глушителем.

Предварительно сообщается, что сотрудник Минобороны получил ранение, но его водитель открыл ответный огонь и смог спугнуть стрелка.

Позже тело киллера было обнаружено в лесополосе в Балашихе. В настоящее время неизвестно, покончил ли он с собой или его убили за провал операции.

Правоохранительные органы проводят расследование.

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Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении
Основателю «Русагро» Мошковичу предъявили обвинения в мошенничестве
26 марта 2025, 20:34

Фото: iStock/Rawf8

Основателю «Русагро»и бывшему сенатору Белгородской области Вадиму Мошковичу и бывшему гендиректору компании Максиму Басову предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила адвокат Руслан Кожура.
Отмечается, что в отношении задержанных возбуждены дела по двум соответствующим статьям Уголовного кодекса РФ.

Ранее в офисах «Русагро» в Москве и Белгороде прошли обыски, в результате чего были задержаны несколько человек, в том числе основатель агрохолдинга.

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#уголовное дело
#задержание
#рф
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Росгвардейцы помогли задержать подозреваемых в мошенничестве с «Пушкинской картой»
Подозреваемых в мошенничестве в Москве задержали с помощью спецназа Росгвардии
26 марта 2025, 17:11

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве при поддержке ОМОН «Авангард» столичного ГУ Росгвардии задержали подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере, связанным с реализацией федеральной программы «Пушкинская карта». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что злоумышленники, действуя по предварительному сговору, разработали преступную схему, направленную на хищение бюджетных средств. Они подали заявку на участие в программе и заключили фиктивный договор на оказание услуг в сфере культуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступники покупали билеты на мероприятия, но не посещали их, оформляли карты на подставных лиц, похищали деньги, предназначенные для молодежи, и использовали другие способы для обмана.

Всего задержанные купили более 300 билетов, потратив на это порядка одного миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Названа одна из причин задержания основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича
Вадима Мошковича могли задержать за захват активов холдинга «Солнечные продукты»
26 марта 2025, 16:32

Фото: iStock/Diy13

Telegram-канал Mash назвал одну из причин задержания в Москве основателя агрохолдинга «Русагро» и экс-сенатора от Белгородской области Вадима Мошковича.
Бизнесмена могли задержать по подозрению в захвате активов крупного масложирового холдинга «Солнечные продукты» на сумму свыше одного миллиарда рублей.

Также, по данным канала, в отношении Мошковича уже возбуждено уголовное дело по двум статьям: о мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении полномочиями, повлёкшем тяжкие последствия.

Возможным пособником предпринимателя может быть Максим Басов, занимавший должность гендиректора ГК «Русагро» до ноября 2021 года.

В настоящее время в офисах Мошковича в Москве и Белгороде проводятся обыски.

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