«Поклянись на Коране, что не изменяла»: Ревнивый сталкер за волосы утащил бывшую в кусты и жестоко ее изнасиловал

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Ревнивый «бойфренд» из Болгарии загнал свою бывшую девушку в кусты, таща ее за волосы, после чего под угрозами смерти изнасиловал ее. На протяжении издевательств с избиениями насильник требовал жертву поклясться на Коране, что она не изменяла. Преступление случилось в Германии, пишет DailyMail 26 марта 2025 года.
24-летний Илия К., которого ранее приговорили к 10 месяцам условно за избиение той же девушки бейсбольной битой, продолжал преследовать свою 19-летнюю бывшую после их расставания в 2023 году. Он отправлял ей сообщения и отслеживал ее действия.
По данным немецких прокуроров, 25 июня прошлого года парень заманил жертву в парк в районе Нордвестштадт во Франкфурте. Там он избил её, угрожая забить насмерть и снять все зверство на видео, включая изнасилование.
Уточняется, что бывшая насильника отказалась клясться на Коране. Она твердила ему, что находится «в состоянии менструации», поэтому не имеет право сейчас касаться священной книги.
Во время первого слушания насильник поразил зал тем, что попросил дать ему право подойти к матери. Он хотел обняться и поцеловаться с ней перед тем, как его уведут. Просьба была отклонена.
Вердикт по делу еще не объявлен, дальнейшее рассмотрение назначено на 31 марта.
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По данным немецких прокуроров, 25 июня прошлого года парень заманил жертву в парк в районе Нордвестштадт во Франкфурте. Там он избил её, угрожая забить насмерть и снять все зверство на видео, включая изнасилование.
Уточняется, что бывшая насильника отказалась клясться на Коране. Она твердила ему, что находится «в состоянии менструации», поэтому не имеет право сейчас касаться священной книги.
Во время первого слушания насильник поразил зал тем, что попросил дать ему право подойти к матери. Он хотел обняться и поцеловаться с ней перед тем, как его уведут. Просьба была отклонена.
Вердикт по делу еще не объявлен, дальнейшее рассмотрение назначено на 31 марта.
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Мария Моисеева