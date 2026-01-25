Александр Гордон и его юная жена сообщили о пополнении в семье
Телеведущий Александр Гордон сообщил о пополнении в семье. 61-летний журналист и его 23-летняя супруга Алина показали видео с лабрадором-ретривером. Соответствующие кадры опубликовало издание «7 Дней».
В ролике Гордон держит щенка на руках, а его жена улыбается. Под записью развернулась активная дискуссия. Часть пользователей поздравила пару, другие вновь обратили внимание на разницу в возрасте супругов, которая составляет 38 лет. Сам Александр ранее комментировал эту тему.
Он заявлял, что такая разница не создаёт проблем для отношений, поскольку в них есть взаимопонимание. Напомним, что ведущий познакомился с Алиной четыре года назад. До этого он состоял в браке с арфисткой Софьей, которая внешне похожа на нынешнюю жену Гордона. О своём новом союзе журналист лично объявил в эфире.
