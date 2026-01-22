После 19 лет брака и развода: актриса Кидман полна оптимизма и готова к новым проектам

22 января 2026, 22:09

Николь Кидман строит новую жизнь после развода с Китом Урбаном

Николь Кидман (Фото: Instagram* / @nicolekidman)

Николь Кидман готовится к насыщенному и продуктивному году после завершения 19-летнего брака с кантри-музыкантом Китом Урбаном. Об этом сообщает People.