После 19 лет брака и развода: актриса Кидман полна оптимизма и готова к новым проектам
Николь Кидман готовится к насыщенному и продуктивному году после завершения 19-летнего брака с кантри-музыкантом Китом Урбаном. Об этом сообщает People.
Актриса полна оптимизма и с нетерпением ждёт новых профессиональных вызовов — в её графике сразу несколько крупных проектов.
Среди предстоящих работ актрисы — продолжение фильма «Практическая магия», где она вновь сыграет одну из главных ролей, а также третий сезон популярного сериала «Большая маленькая ложь».
Бывшие супруги уже завершили бракоразводный процесс и договорились о совместной опеке над дочерьми — 17-летней Сандей и 15-летней Фейт. Источник отмечает, что Николь много времени проводит с девочками, а семья постепенно возвращается к привычному распорядку.
О разводе пары стало известно летом. По словам инсайдеров, отношения «просто исчерпали себя». Ранее обсуждались и другие возможные причины разрыва, включая предполагаемую измену музыканта.
