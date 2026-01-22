«Время поставили на паузу»: дочь Анастасии Заворотнюк увиделась с лучшей подругой спустя 7 лет
Анна Заворотнюк воссоединилась с подругой спустя 7 лет
Старшая дочь актрисы Анастасия Заворотнюк, Анастасия Заворотнюк, встретилась со своей близкой подругой после семилетней разлуки.
В личном блоге Анна поделилась совместными фотографиями и эмоциями от долгожданной встречи.
«Мы дружили тогда и дружим до сих пор… Вспоминали наши университетские времена, как это было весело, легко и по-настоящему классно. И при этом было такое чувство, будто время просто поставили на паузу», — написала она.Дружба девушек началась во время учёбы Анны в США, где она провела несколько лет и познакомилась со своим будущим мужем — Тимур Исмаилов. После окончания университета пути подруг разошлись: они оказались в разных странах и долгое время не виделись, пока наконец не смогли встретиться снова.