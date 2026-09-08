После ДТП на Ferrari: Navai полностью возместил ущерб Москве

08 сентября 2026, 17:45

Navai выплатил 91 тысячу рублей за снесённый светофор на Ferrari

Navai (Фото: Instagram* / @navaib)

Рэпер Navai полностью возместил ущерб, который возник после аварии на черной Ferrari в Москве. По данным SHOT, артист перечислил столичному ЦОДД 91,2 тысячи рублей за снесенный светофор, а также еще 4 тысячи рублей госпошлины.