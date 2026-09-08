После ДТП на Ferrari: Navai полностью возместил ущерб Москве
Рэпер Navai полностью возместил ущерб, который возник после аварии на черной Ferrari в Москве. По данным SHOT, артист перечислил столичному ЦОДД 91,2 тысячи рублей за снесенный светофор, а также еще 4 тысячи рублей госпошлины.
Деньги поступили спустя два месяца после того, как организация обратилась в суд с иском к музыканту. Теперь, вероятно, после погашения задолженности разбирательство будет прекращено.
Авария произошла 5 мая на Зубовском бульваре. Ferrari без номеров вылетела с дороги, снесла светофор, после чего задние колеса оказались на тротуаре.
Сам Navai тогда объяснял произошедшее тем, что двигался со скоростью около 60–65 км/ч, а автомобиль якобы развернуло из-за «плохих спортивных колёс».
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