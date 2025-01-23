После обнародования завещания Александра Ширвиндта его внук обратился в суд

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Александра Ширвиндта не стало в марте 2024 года — легендарный актер долго болел и скончался в реанимации столичной больницы. Мэтр оставил после себя внушительное наследство, которое распределил при жизни. Об этом пишет «СтарХит».
У Александра Ширвиндта трое внуков: Андрей, Александра и Михаил. Знаменитый артист оставил завещание, в котором упомянул не только сына и вдову, но и внуков. Один из них был вынужден обратиться в суд после обнародования документа.
Уточняется, что Александр Анатольевич ошибся в дате рождения старшего внука, Ширвиндта Андрея. Тот подал иск в Пресненский суд Москвы, чтобы исправить неточности и установить — речь в завещании идет именно о нем.
Мэтр имел в собственности земельный участок, площадь которого составляет 1300 кв м, 14-метровую комнату на Арбате, квартиру в 116 кв м и половину «двушки» в 69 квадратов.
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Уточняется, что Александр Анатольевич ошибся в дате рождения старшего внука, Ширвиндта Андрея. Тот подал иск в Пресненский суд Москвы, чтобы исправить неточности и установить — речь в завещании идет именно о нем.
Мэтр имел в собственности земельный участок, площадь которого составляет 1300 кв м, 14-метровую комнату на Арбате, квартиру в 116 кв м и половину «двушки» в 69 квадратов.
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Екатерина Коршунова