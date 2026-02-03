«После примадонны»: Киркоров объявил первое воскресенье весны своим праздником
Филипп Киркоров решил взять на себя продолжение давней «семейной традиции» и объявил первое воскресенье весны своим официальным праздником. Об этом артист рассказал на премьере фильма «Равиоли Оли», передаёт Telegram-канал «Звездач».
Он с юмором пояснил, что в праздничном календаре шоу-бизнеса свободных дат почти не осталось.
По словам Киркорова, 8 Марта давно занято шоу Emin’а, День всех влюблённых — за Димой Биланом, поэтому он без колебаний «застолбил» первое воскресенье весны. Для Филиппа эта дата имеет особое значение: именно Алла Пугачёва когда-то сделала её символом весеннего обновления и творческого торжества.
Артист подчеркнул, что относится к этой традиции с большим уважением и считает своим долгом сохранить её, пока примадонна находится далеко от России.
«Первое воскресенье весны будет моим праздником, это — традиция семейная для меня, я очень чту эти традиции. После великой примадонны, которая придумала это первое воскресенье весны, надо продолжать это дело, она вдалеке — я перехватил», — признался Киркоров.