«Больные и ущербные люди»: Бледанс высказалась о хейтерах
Бледанс: За хейтом вряд ли стоит кто-то успешный и счастливый
Любой хейт является признаком того, что ты популярен. Такое мнение высказала актриса театра и кино Эвелина Бледанс.
По словам Бледанс, недоброжелатели часто пишут ей сообщения с оскорблениями и пожеланиями зла. Однако артистка не унывает, поскольку, по ее словам, все знаменитости регулярно получают в соцсетях огромную порцию желчи.
«И задача каждого человека, который мелькает на экране, — сделать все возможное, чтобы не реагировать на это зло. Вы не сможете остановить больных и ущербных людей, даже в самых хороших ваших поступках они будут искать признаки чего-то плохого, будут обесценивать ваши достижения», — заявила Бледанс в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Она добавила, что у нормальных людей нет времени на осуждение других, поскольку они занимаются собой. За хейтом вряд ли стоит кто-то успешный и счастливый. Злопыхатели пишут гадости не от хорошей жизни и большого ума, заключила звезда.