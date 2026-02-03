«Больные и ущербные люди»: Бледанс высказалась о хейтерах

03 февраля 2026, 20:59

Бледанс: За хейтом вряд ли стоит кто-то успешный и счастливый

Эвелина Бледанс (Фото: Telegram @ bledans_v_obraze)

Любой хейт является признаком того, что ты популярен. Такое мнение высказала актриса театра и кино Эвелина Бледанс.





По словам Бледанс, недоброжелатели часто пишут ей сообщения с оскорблениями и пожеланиями зла. Однако артистка не унывает, поскольку, по ее словам, все знаменитости регулярно получают в соцсетях огромную порцию желчи.





«И задача каждого человека, который мелькает на экране, — сделать все возможное, чтобы не реагировать на это зло. Вы не сможете остановить больных и ущербных людей, даже в самых хороших ваших поступках они будут искать признаки чего-то плохого, будут обесценивать ваши достижения», — заявила Бледанс в разговоре с Общественной Службой Новостей.