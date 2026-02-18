Достижения.рф

После спора с Лурье — к своему бренду: Долина подала заявку в Роспатент

Лариса Долина регистрирует товарный знак
Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Лариса Долина подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости. Об этом сообщает Mash.



Согласно документам, народная артистка и её партнёры планируют заниматься операциями с недвижимостью, а также деятельностью, связанной с обменом и переводом денежных средств.

Любопытная деталь: в качестве адреса для корреспонденции указан дом в Ксеньинском переулке — тот самый, за квартиру в котором Лариса Долина ранее судилась с Полиной Лурье.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0