После спора с Лурье — к своему бренду: Долина подала заявку в Роспатент
Лариса Долина регистрирует товарный знак
Лариса Долина подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака в сфере недвижимости. Об этом сообщает Mash.
Согласно документам, народная артистка и её партнёры планируют заниматься операциями с недвижимостью, а также деятельностью, связанной с обменом и переводом денежных средств.
Любопытная деталь: в качестве адреса для корреспонденции указан дом в Ксеньинском переулке — тот самый, за квартиру в котором Лариса Долина ранее судилась с Полиной Лурье.
