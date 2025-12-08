После волны хейта: Сидни Суини исключили из списка претендентов на престижную премию

08 декабря 2025, 22:47

Скандальная реклама джинсов стоила Сидни Суини номинации на «Золотой глобус»

Сидни Суини (Фото: Instagram* / @sydney_sweeney)

Скандал вокруг рекламной кампании джинсового бренда, который едва не привёл к «отмене» Сидни Суини, всё-таки имел последствия.





Несмотря на то что актриса выдержала шквал критики в соцсетях, серьёзный удар ждал её позже: по данным Page Six, Суини не включили в число номинантов на премию «Золотой глобус».



Речь идёт о фильме «Кристи», где она сыграла главную роль. Картина была тепло встречена критиками, но провалилась в прокате. При оглашении свежего списка номинантов оказалось, что ни фильм, ни сама Суини туда не попали. Источники предполагают, что решение может быть связано с резонансом вокруг рекламы.



Напомним, актриса снялась в ролике джинсового бренда, и из-за созвучия слов «genes» («гены») и «jeans» («джинсы») некоторые зрители усмотрели в нём расистский подтекст. Сначала Суини никак не реагировала на обвинения, но позже сделала заявление.





«Я не разделяю взгляды, которые некоторые люди решили связать с этой кампанией. Многие приписывали мне мотивы и ярлыки, которые просто не соответствуют действительности», — сказала она.