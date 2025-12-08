«Я жила в аду»: звезда «Закрытой школы» Осипова призналась в борьбе с алкоголем

08 декабря 2025, 22:34

Актриса Евгения Осипова рассказала об алкогольной зависимости

Евгения Осипова (Фото: Instagram* / @evgeniyaosipova_official)

Актриса Евгения Осипова, знакомая зрителям по сериалу «Закрытая школа», впервые откровенно рассказала, как столкнулась с алкогольной зависимостью.





В разговоре с Андреем Малаховым она призналась, что тяжёлый период начался после диагноза её сына — у мальчика обнаружили диабет первого типа.



Осипова вспоминает, что первый год после диагноза семья несколько раз попадала в реанимацию.





«В первый год мы четыре раза лежали в реанимации просто по незнанию. Помню, как шли с ним к врачу, он говорит: "Мама, когда я буду здоровым?" Я ответила: "Никогда". Я жила во внутреннем аду», — рассказала она.