«Я жила в аду»: звезда «Закрытой школы» Осипова призналась в борьбе с алкоголем
Актриса Евгения Осипова рассказала об алкогольной зависимости
Актриса Евгения Осипова, знакомая зрителям по сериалу «Закрытая школа», впервые откровенно рассказала, как столкнулась с алкогольной зависимостью.
В разговоре с Андреем Малаховым она призналась, что тяжёлый период начался после диагноза её сына — у мальчика обнаружили диабет первого типа.
Осипова вспоминает, что первый год после диагноза семья несколько раз попадала в реанимацию.
«В первый год мы четыре раза лежали в реанимации просто по незнанию. Помню, как шли с ним к врачу, он говорит: "Мама, когда я буду здоровым?" Я ответила: "Никогда". Я жила во внутреннем аду», — рассказала она.Эти испытания отразились и на её семейной жизни: отношения с мужем постепенно перешли в стадию сосуществования «как друзья», а развод растянулся ещё на 2,5 года. Позднее актриса узнала, что супруг завёл роман. Она призналась, что из-за переживаний начала «заливать боль алкоголем».
Сегодня Евгения подчёркивает, что алкоголь не приносит облегчения. Она проходит реабилитацию, возвращается к работе и сосредоточена на воспитании детей.