«Был любимым сыном»: Бывшая домработница рассказала о состоянии Киркорова после смерти отца

Филипп Киркоров (Фото: Телеграм @official_kirkorov)
Народный артист России Бедрос Киркоров скончался во вторник, 18 марта, в возрасте 92 лет. По словам бывшей домработницы Филиппа Киркорова, которая до сих пор поддерживает отношения с семьёй, он очень тяжело переживает смерть отца.
В разговоре с изданием «Абзац» женщина сказала, что смерть папы стала для певца огромной утратой, что, по её словам, «и ежу понятно». Она также добавила, что Филипп был любимым сыном Бедроса.
По мнению Людмилы, Киркоров-младший — сильный духом человек, поэтому он сможет справиться с постигшим его горем от утраты. Более того, как теперь старший в семье, он сумеет поддержать детей, которые также горюют после смерти любимого дедушки.
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«Сначала не стало любимой мамы, теперь ушёл папа. В последние годы они жили вместе и стали ещё ближе», — отметила домработница, хорошо знавшая всю семью и отношения внутри неё.
По мнению Людмилы, Киркоров-младший — сильный духом человек, поэтому он сможет справиться с постигшим его горем от утраты. Более того, как теперь старший в семье, он сумеет поддержать детей, которые также горюют после смерти любимого дедушки.
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Александр Бойцов