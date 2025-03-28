«Я не изменял жене»: тайна рождения внебрачного сына Бедроса Киркорова, который объявился на похоронах отца

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Церемонию прощания с Бедросом Киркоровым посетили многие российские знаменитости. Проводить народного артиста России в последний путь приехал и продюсер Александр Матвеев, которого называют внебрачным сыном эстрадного исполнителя. Это событие заставило многих задуматься о тайнах, которые скрывает семья Киркоровых. Подробности – в материале «Радио 1».
«Внебрачный сын» Бедроса Киркорова пришёл на похороны певцаАлександр Матвеев, который на протяжении многих лет утверждает, что он является внебрачным сыном Бедроса Киркорова, на похоронах сделал громкое заявление. Он сообщил, что предчувствовал смерть своего «отца». Уход Бедроса Киркорова потряс многих. Несмотря на его преклонный возраст и длительную болезнь, артист не жаловался на здоровье и оставался полным надежд на выздоровление. Однако 18 марта он ушёл из жизни. На похоронах присутствовало множество известных личностей, и никто не ожидал, что произойдет что-то необычное. Тем не менее, неожиданностью стало появление человека, который много лет заявлял о своем статусе внебрачного сына Бедроса.
Он пришёл на прощание и произнёс предсказательную речь, рассказав, что всего за несколько дней до трагедии встречался с Бедросом и чувствовал нечто странное. Внутренний голос словно шептал ему, что встреча с «отцом» больше никогда не состоится. Пересматривая архивные записи артиста, включая их совместные моменты, он вдруг осознал — скоро Киркорова не станет. Всего через несколько дней после этого он ушёл из жизни.
Александр Матвеев (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Кто такой Александр Матвеев?Матвеев родился в Тульской области и с ранних лет мечтал о сцене. Путь к успеху оказался непростым. После окончания школы он переехал в Москву, где поступил в институт культуры и искусств. Начав карьеру как пародист и певец, он также подрабатывал ведущим на различных мероприятиях. Некоторое время выступал в группе «Экс-ББ», но затем решил сосредоточиться на сольной карьере.
Имя Матвеева время от времени появлялось в прессе, но настоящая известность пришла к нему после громкого заявления о том, что он является внебрачным сыном Киркорова. Как рассказывает сам Александр, эту историю ему поведала его мать. Она сообщила, что много лет назад у неё был бурный роман с Бедросом во время его гастролей в Сочи. По её словам, именно после этой связи он и появился на свет.
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Тайны Бедроса КиркороваНе остался в стороне и Бедрос Киркоров, который при жизни опроверг все слухи, назвав их грязными, оскорбительными и безосновательными. Артист подчеркнул, что в то время был женат на своей первой супруге, которую очень любил и ни разу ей не изменял. Он даже не подозревал о существовании Александра до тех пор, пока тот не начал делать свои странные публичные заявления.
«Во-первых, я не знаком с этим человеком. Во-вторых, в Сочи я встретил свою жену Викторию, и у меня не было других романов в этом городе. Я любил только одну женщину. Я не изменял своей жене и не имел никаких связей на стороне. Полагаю, этот парень пытается привлечь внимание к себе, используя известную фамилию. Мне уже много раз звонили из телевизионных программ с предложением пройти ДНК-тест. Такие разговоры оскорбляют память моей жены», — настаивал Бедрос.
Могила Бедроса Киркорова (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)
Матвеев продолжал настаивать на своём, даже предлагая артисту пройти тест на ДНК, чтобы окончательно разрешить этот вопрос. Однако по каким-то причинам тест так и не был проведён. Неясно, боялся ли Матвеев узнать правду или ему просто что-то помешало. На эти вопросы до сих пор нет ответов.
Однако общественность подозревает: у Бедроса действительно могут быть свои тайны. Иначе как объяснить то, Филипп дарил Александру свою одежду, а сам Бедрос даже выступал с ним на одной сцене.
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