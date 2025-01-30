Седокова сталкивается с неудачами на первом концерте после смерти Яниса Тиммы

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Анна Седокова, экс-солистка группы «Виа Гра», готовится к своему первому концерту после трагической смерти бывшего мужа Яниса Тиммы, который состоится в День святого Валентина, 14 февраля, в Алма-Ате. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Отмечается, что за две недели до мероприятия не было продано ни одного билета, все столики остаются свободными.
Концерт, который продлится 45 минут, вызывает удивление у организаторов, так как стоимость брони стола составляет 150 тысяч тенге (примерно 28 тысяч рублей), включая депозит за еду и напитки. Многие потенциальные зрители объясняют своё нежелание посещать выступление тем, что предпочитают провести романтический вечер в более «здоровой» атмосфере, вдали от трагических событий.
Общественность также выражает недовольство, что Седокова продолжает свою концертную деятельность всего через два месяца после смерти Тиммы. Знакомые покойного пытаются сорвать мероприятие. Ситуация вокруг предстоящего выступления певицы остается напряженной, и многие задаются вопросом, состоится ли концерт в запланированное время.
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Концерт, который продлится 45 минут, вызывает удивление у организаторов, так как стоимость брони стола составляет 150 тысяч тенге (примерно 28 тысяч рублей), включая депозит за еду и напитки. Многие потенциальные зрители объясняют своё нежелание посещать выступление тем, что предпочитают провести романтический вечер в более «здоровой» атмосфере, вдали от трагических событий.
Общественность также выражает недовольство, что Седокова продолжает свою концертную деятельность всего через два месяца после смерти Тиммы. Знакомые покойного пытаются сорвать мероприятие. Ситуация вокруг предстоящего выступления певицы остается напряженной, и многие задаются вопросом, состоится ли концерт в запланированное время.
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Дарья Осипова