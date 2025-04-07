«Последняя проблема в стране»: Лолита высмеяла инициативу об увеличении штрафов за мат в 10 раз

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)
Лолита Милявская, знаменитая многочисленными резкими высказываниями, отреагировала на инициативу об увеличении штрафов за нецензурную лексику в 10 раз.
Певица высмеяла такое предложение и пообещала выплачивать по тысяче рублей за каждое неприличное слово.
Также артистку удивило, что употребление мата в речи почему-то стало «последней проблемой» в России. Но если это и так, то она готова платить крупные суммы за использование нецензурных слов.
Целью законопроекта Аксёненко назвал «защиту традиционных ценностей и великого русского языка». Под выдвинутые парламентариям правила подпадает не только использование мата в общественном месте, но и в Сети.
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Также артистку удивило, что употребление мата в речи почему-то стало «последней проблемой» в России. Но если это и так, то она готова платить крупные суммы за использование нецензурных слов.
«Если это последняя проблема в стране, готова с пенсии платить по тысяче рублей за каждое плохое слово. Ровно 27 слов в месяц, и больше не буду», – отметила Лолита.Напомним, что с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Александр Аксёненко. Он назвал ничтожной мерой выплату штрафа в размере от 500 до 1000 рублей по нынешним правилам. По его словам, такие суммы не позволяют эффективно ограничивать употребление мата.
Целью законопроекта Аксёненко назвал «защиту традиционных ценностей и великого русского языка». Под выдвинутые парламентариям правила подпадает не только использование мата в общественном месте, но и в Сети.
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Анастасия Чинкова