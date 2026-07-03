«Зацепился трусами»: скандал с Киркоровым и «избиение» Самбурской. Кого ненавидит Виктор Дробыш и за что жена назвала его домашним тираном

03 июля 2026, 17:46

Виктор Дробыш (Фото: РИА Новости/Максим Блинов)

Виктор Дробыш называл Ольгу Бузову «наглым явлением», Валю Карнавал — «огородным чучелом», а Филиппа Киркорова — человеком, которому место в цирке. Он разрывал контракты одним звонком и судился с артистами на миллионы рублей, но при всём этом по-прежнему остаётся одним из самых востребованных и известных продюсеров страны. О том, что не поделил Дробыш с представителями шоубиза и какие мечты разрушил собственный отец композитора, расскажет Радио 1.





Содержание Как отец сломал мечту сына о небе «Мужика даёт»: забавные отношения в доме Дробыша «Священная корова» и прямая трансляция: скандал Дробыша на «Фабрике» Почему Шаляпин до сих пор обижен на Дробыша? «Наглое явление», «огородное чучело» и бандана: громкие конфликты Дробыша За что Киркоров не простил Дробыша и как «избил» Самбурскую

Как отец сломал мечту сына о небе



Виктор Дробыш (фото: Instagram* / vdrobysh)

«Мужика даёт»: забавные отношения в доме Дробыша



Виктор Дробыш с супругой Татьяной (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

«Священная корова» и прямая трансляция: скандал Дробыша на «Фабрике»



Сергей Мазаев (Фото: Инстаграм* @sergeymazaev_official)

Почему Шаляпин до сих пор обижен на Дробыша?

Прохор Шаляпин (Фото: Инстаграм* @shalyapin_official)

«Наглое явление», «огородное чучело» и бандана: громкие конфликты Дробыша



Ольга Бузова (Фото: Инстаграм* @buzova86)

Муж тайно женился на другой, а сын избавился от фамилии и едва не умер: чем шокировал мать единственный наследник Надежды Бабкиной

За что Киркоров не простил Дробыша и как «избил» Самбурскую



Филипп Киркоров ( Фото: Инстаграм* @fkirkorov)

«Он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 на эстраде и никак не уходит. Постоянно подтверждает свой профессионализм песнями, разборками, розовыми кофточками», — высказался продюсер.