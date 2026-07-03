«Зацепился трусами»: скандал с Киркоровым и «избиение» Самбурской. Кого ненавидит Виктор Дробыш и за что жена назвала его домашним тираном
Виктор Дробыш называл Ольгу Бузову «наглым явлением», Валю Карнавал — «огородным чучелом», а Филиппа Киркорова — человеком, которому место в цирке. Он разрывал контракты одним звонком и судился с артистами на миллионы рублей, но при всём этом по-прежнему остаётся одним из самых востребованных и известных продюсеров страны. О том, что не поделил Дробыш с представителями шоубиза и какие мечты разрушил собственный отец композитора, расскажет Радио 1.
Как отец сломал мечту сына о небеВиктор Дробыш родился 27 июня 1966 года в Ленинграде. Его родители были людьми самых обычных профессий: отец трудился токарем, а мать работала врачом. Семья жила скромно, без излишеств, но при этом ни в чём не нуждалась. С ранних лет мальчик отличался завидным упорством и целеустремлённостью.
В пятилетнем возрасте он неожиданно загорелся желанием учиться игре на фортепиано. Родственники выступали категорически против этой затеи, ведь стоимость инструмента в те годы была сопоставима с ценой автомобиля. Тем не менее отец оформил кредит и приобрёл для наследника заветное пианино. А в шесть лет юный Виктор самостоятельно записался в музыкальную школу. Однако со временем детские увлечения начали стремительно меняться. Сначала мальчик мечтал о карьере футболиста питерского «Зенита», затем решил покорить небо, а потом стать авиаконструктором. Но на этот раз отец проявил твёрдость характера и настоял на том, чтобы сын не бросал занятия музыкой.
«Мужика даёт»: забавные отношения в доме ДробышаПервый брак Виктора Дробыша — с финской поэтессой Еленой Стюф, ради которой продюсер перебрался в Европу. Супруги прожили в Хельсинки целое десятилетие. За этот период у пары родилось двое детей: Валерий и Иван. К сожалению, с супругой гармонии достичь не удалось. Когда Виктора пригласили на работу в Москву, Елена категорически отказалась покидать Финляндию. Жизнь на расстоянии неизбежно привела к краху семьи. В 2004 году последовал развод.
Спустя три года после развода автор «Часиков» встретил Татьяну Нусинову и влюбился в девушку с первого взгляда. Буквально через несколько дней композитор раздобыл номер телефона красавицы и пригласил новую знакомую на фестиваль «Пять звёзд» в Сочи. Татьяна ничуть не удивилась предложению, потому что поняла, что заинтересовала Виктора. Однако поставила условие: она поедет только вместе со своим 11-летним сыном. Дробыша такой поворот событий ничуть не смутил, и в курортный город они отправились втроём. Их роман продолжился совместными поездками в Финляндию и частыми встречами в Москве.
Изначально уроженец Колпина не планировал торопить события, но чувства взяли верх. Спустя всего три недели, в баре хельсинкского отеля, Виктор сделал Татьяне предложение. Она ответила не сразу, взяв паузу на раздумья, а по возвращении в Россию произнесла заветное «Да». Торжественная церемония бракосочетания состоялась 21 июня 2008 года. Спустя два года на свет появилась дочь Лидия, а ещё через год — сын Даниил. Позже продюсер признавался, что в супруге он обрёл по-настоящему родную душу, рядом с которой почувствовал долгожданный душевный покой и уверенность. Татьяна, в свою очередь, в шутку именовала мужа «домашним тираном». Она отмечала, что Виктор обожает руководить процессами и постоянно пытается утвердиться в роли главы семейства. Однако такие попытки, по словам хранительницы домашнего очага, быстро пресекаются мягким напоминанием о том, кто на самом деле держит бразды правления. При этом все подобные словесные перепалки происходят исключительно с улыбкой и без капли злобы. «Мужика даёт», — смеялась Татьяна в эфире программы «Судьба человека».
«Священная корова» и прямая трансляция: скандал Дробыша на «Фабрике»В 2002 году Виктор принял судьбоносное решение начать сотрудничество с отечественными исполнителями. Первыми ласточками стали Валерия и Кристина Орбакайте, для которых Дробыш создал композиции, моментально завоевавшие любовь публики. Так, Валерия исполнила знаменитые «Часики», а Орбакайте представила русскоязычную адаптацию хита Da Di Dam, который мгновенно разлетелся по странам СНГ. Успех не заставил себя ждать, и Виктор превратился в одного из самых востребованных авторов. К нему выстроилась очередь из артистов: Стаса Пьехи, Натальи Подольской, Прохора Шаляпина. Для каждого композитор находил именно ту мелодию, которая становилась безоговорочным хитом. Благодаря такому чутью продюсер прочно обосновался в музыкальном топе. А в 2004 году Игорь Крутой лично пригласил автора песен работать наставником на проекте «Фабрика звёзд — 4». Взаимодействие с начинающими талантами настолько увлекло маэстро, что он основал собственный продюсерский центр для развития перспективной молодежи. Уже в 2006 году автор хита «Она не твоя» вернулся на «Фабрику звёзд», но теперь в роли генерального продюсера шестого сезона.
Спустя несколько лет карьера Дробыша сделала новый виток: он занял кресло генерального директора «Национальной музыкальной корпорации». Виктор всегда яростно отстаивал интересы своих подопечных, порой переходя все границы дипломатии. Показательный случай произошёл в 2011 году в эфире «Фабрики». Когда члены жюри Дмитрий Шепелев и Сергей Мазаев подвергли жёсткой критике группу «Челси», Виктор не сдержал эмоций и прямо в прямом эфире назвал Мазаева «священной коровой».
Почему Шаляпин до сих пор обижен на Дробыша?Виктор Дробыш также известен своими непростыми, а порой откровенно конфликтными взаимоотношениями с артистами, которых когда-то продюсировал. Так, он внезапно разорвал контракт с Александрой Гурковой после её романа с сыном продюсера. Наставник просто позвонил и объявил о немедленном прекращении сотрудничества.
Александра вспоминала этот разговор как крайне грубый и обидный шаг. Молодым людям пришлось начинать всё с нуля: певица взяла псевдоним Sasha Holiday, а избранник вокалистки занялся написанием музыки для неё. Со временем лёд в отношениях со свёкром растаял, но неприятный осадок от той ситуации остался навсегда.
Совсем иной характер носят отношения главы продюсерского центра с Прохором Шаляпиным. Певец до сих пор питает глубокую обиду на своего бывшего наставника, причём не из-за самого факта их расставания, а из-за публичных высказываний продюсера. Виктор Яковлевич не стеснялся в выражениях, называя подопечного «мумией», «пустышкой» и человеком, способным на всё ради дешёвого хайпа. Шаляпин не остался в долгу: в ответ звезда скандалов заявлял, что Дробыш — весьма посредственный композитор и именно он виноват в том, что карьера подопечного пошла под откос.
«Наглое явление», «огородное чучело» и бандана: громкие конфликты ДробышаЗаслуженный артист России никогда не отличался дипломатичностью, что регулярно приводит его к громким конфликтам. Яркий пример произошёл в 2017 году, когда продюсер жёстко высказался об Ольге Бузовой. Генеральный директор Национальной музыкальной корпорации назвал певицу «наглым явлением», утверждая, что её настоящий талант так никто и не разглядел, а музыкальные способности оставляют желать лучшего. Особое раздражение маэстро вызвали выступления под фонограмму, которые, по его мнению, наносят ущерб всей российской эстраде. Телезвезда не оставила это без ответа. Ольга парировала, что хиты Дробыша давно не покоряют вершины чартов, в отличие от её собственных треков. В этот конфликт активно включились фанаты и коллеги Бузовой, встав на защиту экс-ведущей «Дома-2». Позже Виктор Яковлевич попытался сгладить острые углы, заявив, что не ставил целью обидеть теледиву, однако неприятный осадок всё равно остался. Выходец из Ленинградской консерватории действительно не из тех, кто будет молчать, видя то, что ему не по душе. Эта же убийственная прямолинейность проявилась и в споре между Ларисой Долиной и Валей Карнавал. Продюсер, естественно, принял сторону заслуженного мэтра, но его формулировки заставили многих вздрогнуть.
Продюсер «Новой Фабрики звёзд» публично обозвал молодую исполнительницу «огородным чучелом», обвинив в наглости и беспардонности. Спустя время маэстро признал, что погорячился, сославшись на испорченное настроение, и даже в качестве примирения предложил Вале несколько уроков игры на фортепиано. На шоу «Соль. Легенда» Виктор Дробыш стал участником двух конфликтных ситуаций.
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Сначала он грубо высмеял бандану участника Акмаля, но после трогательного объяснения парня о том, что аксессуар посвящён покойной бабушке, продюсер публично и искренне извинился. В качестве извинения он сказал: «Бразер, прости — не могу всё предусмотреть». Вскоре после этого продюсер своими придирками к вокалу и эксцентричным поведением довёл до слёз Ирину Дубцову, из-за чего певица была вынуждена в слезах покинуть сцену.
За что Киркоров не простил Дробыша и как «избил» СамбурскуюМноголетний конфликт Виктора Дробыша и Филиппа Киркорова, начавшийся из-за оскорбительных высказываний продюсера в 2007 году, так и не был улажен. Тогда продюсер в интервью «Комсомольской правде» сказал, что Киркорову место в цирке.
«Он как-то трусами за корягу зацепился и уже лет 40 или 50 на эстраде и никак не уходит. Постоянно подтверждает свой профессионализм песнями, разборками, розовыми кофточками», — высказался продюсер.Несмотря на публичное раскаяние и извинения Дробыша, Киркоров так и не простил его, навсегда вычеркнув из своей жизни. Кроме реальных ссор, в карьере маэстро случались и фейковые скандалы, такие как постановочное видео с «избиением» Настасьи Самбурской. Позже выяснилось, что это был просто розыгрыш — актриса часто такие штуки выкладывала в своём блоге. Рабочие отношения композитора и актрисы переросли в многолетний судебный конфликт.
Телеведущая пыталась расторгнуть контракт, обвиняя продюсера в бездействии и кабальных условиях, тогда как Дробыш указывал на свои многомиллионные вложения и её уклонение от финансовых обязательств. В итоге Мосгорсуд встал на сторону продюсера, обязав Самбурскую выплатить ему 2,7 миллиона рублей.