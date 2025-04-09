«Послушал Жукова и стало стыдно»: Шнуров посвятил трек рекорду Овечкина

Журналистка Ксения Собчак перестала выходить на связь с родственниками Паши Техника после того, как его бывшая супруга дала ей эксклюзивное интервью в обмен на оплату похорон рэпера. Об этом рассказал сын художника Никаса Сафронова Лука.