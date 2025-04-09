«Послушал Жукова и стало стыдно»: Шнуров посвятил трек рекорду Овечкина

Сергей Шнуров (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)
Певец Сергей Шнуров посвятил свой новый трек рекорду хоккеиста Александра Овечкина, пишет StarHit. На днях спортсмен побил рекорд канадского игрока Уэйна Гретцки, забив 895 шайбу.
«Писать песню не планировал, но послушал Жукова и стало стыдно, пришлось срочно исправлять ситуацию!» — сказал лидер группы «Ленинград».
Накануне в соцсетях было выложено видео, где певица Зоя поет оду хоккеисту. Послушать ее можно будет уже сегодня в полночь на известных музыкальных сервисах. А вот солист Сергей Жуков подарил Овечкину видеоклип на любимую песню капитана «Вашингтон Кэпиталз» «18 мне уже». Более того, летом 2022 года на концерте Жукова в «Лужниках» Овечкин спел с ним композицию «Крошка моя».
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