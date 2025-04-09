Последние годы жизни Армена Джигарханяна и скандал с Цымбалюк-Романовской. Как сейчас выглядит могила мэтра?

Армен Джигарханян (Фото: РИА Новости/ Галина Кмит)
Прошло больше четырех лет, как отечественный кинематограф потерял талантливого актера, народного артиста СССР Армена Борисовича Джигарханяна. О последних годах жизни артиста вспоминаем в материале «Радио 1».
От жены к красавице Виталине и обратно
Армен Джигарханян женился на актрисе Татьяне Власовой в 1967 году. Пара познакомилась в Ереване, а после свадьбы перебралась в Москву. В трудные 90-е актриса уехала жить в Америку, Джигарханян работал в России и имел возможность видеться с женой только несколько месяцев в году. Последние 6 лет сорокалетних отношений супруги практически не общались. Неудивительно, что в 2015 году актер объявил о разводе.
Виталина Цымбалюк-Романовская была на виду у артиста с начала 2000-х. Девушка работала в театре мэтра концертмейстером, а позже — заведующей музыкальной частью. Когда у Джигарханяна в 2001 году случился инсульт, Виталина была рядом, ухаживала за актером, следила за питанием и буквально поставила звезду на ноги.
Виталина Цымбалюк-Романовская и Армен Джигарханян (Фото: РИА Новости/ Екатерина Чеснокова)
Совместное времяпрепровождение дало свои плоды, артист развелся и в феврале 2016 года женился на Цымбалюк-Романовской. Джигарханяну на тот момент исполнилось 80, а его молодой невесте — 36.
Счастье было недолгим. В конце 2017 года в средствах массовой информации появились сведения о том, что артист укрывается от Виталины в медицинском учреждении. В беседе с журналистами он сообщил, что жена его обобрала, а также о конфликтах на работе.
Виталина, заняв должность генерального директора театра, начала ставить спектакли, которые вызывали резкое неприятие у её супруга. В итоге она запретила ему доступ в театр.
Брак с Виталиной закончился разводом и больничной койкой для актера. В это же время в жизни Армена Борисовича вновь появилась Татьяна Власова. Она вернулась из США, чтобы заботиться о своём бывшем муже.
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Последние месяцы жизни
Татьяна Власова (Фото: РИА Новости/ Кирилл Каллиников)
В последние три года своей жизни Армен Борисович регулярно обращался за медицинской помощью. В конце своей жизни знаменитый актёр театра и кино столкнулся с серьёзными проблемами с памятью, которые были вызваны началом деменции. В программе «Эмпатия Манучи» Евгений Петросян поделился информацией о том, что в период, когда режиссёр был уже не в состоянии передвигаться, никто не оказывал ему медицинскую помощь и не заботился о нём.
«А вы знаете, как он умер? В каком состоянии он умер? Нет, вы не знаете. Он сгнил лежа в постели, потому что никто к нему не подходил. В муках, в адских болях от того, что пролежни уже начали гнить. И к нему никто не подходил. У него диабет, он нуждался в точных уколах, которые ему никто не делал», — говорил Евгений Ваганович.
Жена опровергала обвинения в плохом уходе за Джигарханяном, говорила, что делала всё возможное для мужа. Как оказалось, этого было мало.
Последние месяцы жизни артист провел в больнице. 14 ноября 2020 года, в шесть утра, сердце 85-летнего Армена Борисовича остановилось.
Могила актера
Фото: скриншот репортажа ТК Москва 24
Армен Борисович нашёл своё последнее пристанище на Ваганьковском кладбище, как и хотел, — рядом с дорогой сердцу дочерью Еленой. Вначале на месте захоронения был установлен простой деревянный крест. Спустя год друзья и коллеги артиста решили установить памятник на могиле.
Постамент был выполнен заслуженными художниками России и Армении Ваге и Микаэлем Согоян. Авторы изобразили фигуру Джигарханяна, присевшего на гранитном объёме, напоминающем театральные подмостки. Актёр запечатлен в образе Сократа, что связано с одной из его знаковых ролей в спектакле «Беседы с Сократом».
«Мы хотели показать его таким, каким его помнят зрители – мудрым, с глубоким взглядом», — объяснял один из создателей памятника.
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