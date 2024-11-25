«Хорошо, что не дед»: Яна Кошкина впервые показала лицо мужа — что шокировало фанатов и почему она скрывала избранника

Актриса и телеведущая Яна Кошкина уже почти два года состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Черкасовым, но только сейчас решилась представить его своим поклонникам. Почему эффектная брюнетка скрывала своего избранника и что шокировало поклонников артистки расскажет «Радио 1».