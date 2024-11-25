«Хорошо, что не дед»: Яна Кошкина впервые показала лицо мужа — что шокировало фанатов и почему она скрывала избранника

Яна Кошкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса и телеведущая Яна Кошкина уже почти два года состоит в отношениях с бизнесменом Анатолием Черкасовым, но только сейчас решилась представить его своим поклонникам. Почему эффектная брюнетка скрывала своего избранника и что шокировало поклонников артистки расскажет «Радио 1».
Кошкина вышла замуж за бизнесмена
В октябре 2023 года пара сыграла свадьбу, однако Яна Кошкина не стала раскрывать личность жениха. Известно, что торжество прошло в загсе «Барвиха Luxury Village». СМИ писали, что избранник актрисы в прошлом вел тусовочный образ жизни и был женат. Также молодой супруг якобы любит и коллекционирует дорогие автомобили.
Муж Яны Кошкиной: кто он и чем известен
Избранника Кошкиной зовут Анатолий Черкасов, ему 26 лет (в то время как актрисе 34 года). По данным СПАРК-Интерфакс, Черкасов — совладелец караоке-клуба «Невские мелодии» в Жуковке, где часто отдыхают знаменитости. 50% принадлежат мужу Яны, другие 50% — Гарику Харламову.
Кроме того, у Черкасова много других крупных проектов, включая операции с землей и недвижимостью, разработку песчаных карьеров и инвестиции.
Первое фото с супругом
Яна Кошкина с супругом Анатолием Черкасовым (Фото: соцсети)
За прошедший год в социальных сетях Яны появилось всего одно фото с супругом, на котором его лицо было скрыто. Свое решение знаменитость никак не объясняла. Однако 24 ноября Кошкина все же опубликовала снимок с мужем.
«У нас тут сегодня небольшой семейный праздник — 1 год и 8 месяцев с того дня, как мы начали встречаться. Отмечаем каждый месяц, потому как жизнь со мной — день за год. Спасибо мужу за терпение и безграничную любовь», — написала актриса.
Злопыхатели тут же принялись обсуждать внешность супруга Кошкиной. Одни шутят, что актриса отдыхает на Мальдивах с «сыном», другие – что молодой парень заключил выгодны брак с известной телеведущей по расчету. Однако нашлись и те, кто выбором Кошкиной остался доволен: «Хорошо, что не дед», — высказался поклонник актрисы.
В настоящее время влюбленные наслаждаются романтическим отдыхом на Мальдивах.
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Прошлые романы Кошкиной
Сегодня Яна Кошкина считается образцовой супругой, однако несколько лет назад её имя связывали с множеством известных мужчин. В прессе активно обсуждали её предполагаемые отношения с Гариком Мартиросяном, страсть с Павлом Деревянко (который признавался, что ему нравилось играть с ней в откровенных сценах) и даже связь с Гариком Харламовым, который опровергал эти слухи: «Я с Кошкиной? Никогда». Яна лишь однажды прокомментировала слухи: «Мне постоянно приписывают романы с разными людьми. Я на это не обращаю внимания».
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