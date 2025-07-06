Дочь Виталия Гогунского заявила, что отечественные музыканты её не вдохновляют

06 июля 2025, 21:18

Певица Milana Star назвала своего кумира

Милана Маирко (Фото: Telegram @milana_offi)

Певица Milana Star, более известная как дочь Виталия Гогунского Милана, рассказала, что её не вдохновляют отечественные музыканты. Девушка сообщила, что воспринимает их «для души».





Милана назвала своего кумира в беседе с «NEWS.ru», где призналась, что мечтает устроить в России яркое шоу уровня западных артистов.



Помимо этого, певица заявила, что для создания своего нового альбома она сосредоточит всё своё внимание на работе зарубежных музыкантов. Милана сказала, что равняется на американскую певицу Оливию Родриго, которую считает своим кумиром.

«Как она держит зал! Концерт был просто на одном дыхании», — поделилась впечатлениями девушка, после посещения концерта Родриго.