«Пусть говорит, что хочет»: Селена Гомес ответила уставшей от сплетен Хейли Бибер

18 октября 2025, 15:50

Селена Гомес призвала фанатов не устраивать конфликт между ней и Хейли Бибер

Селена Гомес (Фото: Instagram* / @selenagomez)

33-летняя певица и актриса Селена Гомес отреагировала в соцсетях на слова 28-летней модели Хейли Бибер, которая устала от постоянного сравнения её косметического бренда Rhode с Rare Beauty Гомес.





После интервью, где Хейли подчеркнула, что не чувствует соперничества и её это не вдохновляет, модель подверглась критике фанатов Селены. Чтобы прекратить конфликт, Гомес опубликовала сторис с призывом успокоиться.





«Просто оставьте девушку в покое. Пусть говорит, что хочет — это никак не влияет на мою жизнь. Это вопрос уместности, а не интеллекта. Будьте добрее. Меня вдохновляют все бренды, и для всех есть место. Надеюсь, мы все сможем остановиться», — сказала певица.