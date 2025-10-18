«Скриню оскорбления»: Мария Погребняк намерена взыскать с Надежды Санько денежный штраф
Мария Погребняк намерена взыскать с Надежды Санько до 5000 рублей за оскорбления
Мария Погребняк решила привлечь к ответственности блогера Надежду Санько за оскорбления в интернете. Об этом она сообщила в соцсетях.
Артистка объяснила, что фиксирует все негативные комментарии скриншотами и передаёт их своему юристу, который занимается оформлением документов.
«Дело в том, что я всегда скриню оскорбления в свой адрес и отправляю юристу, он дальше занимается бумагами. Штрафы небольшие, но я у вас забираю ваше время. Плюс если вам тоже нужно будет нанимать юриста — ну, такая себе история, затратная, всё равно я выигрываю», — отметила Погребняк.По словам адвоката певицы, Санько может быть оштрафована на сумму до 5000 рублей по статье 152 Гражданского кодекса РФ («Честь, достоинство и деловая репутация») и статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ.